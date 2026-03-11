Ущерб московского бизнеса от отключения мобильного интернета может достигать 3−5 млрд руб. за пять дней. К такому выводу пришли аналитики, оценившие последствия сбоев, которые продолжаются в столице уже пять дней, начиная с 6 марта.

Ограничения затронули центр города и отдельные ветки метро. В некоторых районах пользователям доступны лишь сайты из «белого списка», утвержденного Минцифры осенью 2025 года, в других связь отсутствует полностью. Утром 10 января аналогичные проблемы зафиксированы в Санкт-Петербурге.

Под удар попали прежде всего курьерские службы, такси, каршеринг и розничные магазины, использующие мобильные терминалы оплаты. Представители бизнеса заявляют: для них критически важно, чтобы «белые списки» работали корректно и обеспечивали доступ к разрешенным ресурсам. В противном случае компании несут серьезные убытки.

По данным источников в телекоммуникационной отрасли, сбои связаны с внешними ограничениями — операторам поступило распоряжение блокировать мобильный интернет в отдельных районах. Сами провайдеры называют работу сетей штатной, а перебои объясняют именно этими внешними факторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что отключения производятся в целях безопасности.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) обеспокоены сложившейся ситуацией. Там указывают, что отсутствие доступа для многих легальных российских сервисов создает неравные конкурентные условия. В ассоциации настаивают: любой работающий в стране сервис должен сохранять доступность, иначе рынок столкнется с перекосом в пользу нескольких крупных игроков.

Участники рынка подтверждают наличие проблем. В сервисе «Чиббис» сообщили, что доля самовывоза упала с 5–6% до 2%. В компании Flowwow отмечают, что курьерам приходится тратить больше времени на уточнение маршрутов. При этом маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также сервис такси «Максим» заявляют, что массовых сбоев и падения заказов не фиксируют — многие пункты выдачи работают на проводном интернете.

В Точка Банке «Инку» рассказали, что, несмотря на сообщения о нестабильности мобильной связи, влияние на работу терминалов банка незначительное.

«Роста обращений в поддержку из-за проблем со связью мы не наблюдаем. Среднее количество транзакций по действующей базе также не изменилось <…> Некоторые модели терминалов, например, практически не зависят от мобильной связи. Они работают через кассу, поэтому проблемы со связью возникают реже и чаще связаны с локальным интернетом самой торговой точки», — пояснили в финансовой организации.

На фоне отключений резко вырос спрос на проводной интернет. В «Ростелекоме» зафиксировали всплеск заявок от компаний на подключение широкополосного доступа. Эксперты полагают, что это приведет к перетоку выручки операторов из мобильного сегмента в фиксированный, что частично компенсирует их потери от блокировок.

