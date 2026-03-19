Более трети россиян готовы переехать в другой город ради работы при подходящих условиях, а почти половина пока не рассматривает такую возможность. Наиболее привлекательными направлениями для переезда стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, согласно данным исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

36% опрошенных россиян готовы сменить место жительства ради постоянной или временной работы при наличии подходящих условий. Еще 8% рассматривают такой вариант, но пока не видят в этом необходимости, а 7% уже переехали. Остальные 49% респондентов пока не готовы переезжать ради работы.

Лидером по привлекательности для переезда ради работы оказался Санкт-Петербург — его выбрали 41% респондентов. Немного отстает Москва с показателем 40%, а Сочи рассматривают 30% участников опроса. Среди других популярных направлений — Нижний Новгород (28%) и Калининград, замыкающий пятерку лидеров с 24% голосов.

Далее в рейтинге расположилась Казань — ее выбрали 23% участников опроса, а за Краснодар проголосовали 19%. По 14% респондентов указали Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, Ростов-на-Дону отметили 13%. Красноярск и Хабаровск набрали по 10% голосов, а переезд в Челябинск выразили желание лишь 5% опрошенных.

При выборе города для переезда 83% респондентов назвали главным фактором повышение заработной платы, а 71% отметили значимость наличия жилья. Комфортный климат учитывают 44% участников, развитую инфраструктуру — 42%. Хорошая экология и природа важны для 32%, а высокий уровень культурной жизни — для 28%.

Развитое профессиональное сообщество в городе учитывают 21% опрошенных, а близость друзей и родственников важна для 14%. Возможность иметь личный транспорт при переезде отметили 13% респондентов, статус крупного промышленного центра — 12%, а наличие большого числа развлекательных заведений — 9%.

