В Москве усиливается тенденция к вертикальному развитию городской застройки: доля высотных жилых проектов растет, а средняя этажность новостроек увеличивается. К 2030 году средняя высота городских доминант достигнет 41 этажа, сообщают эксперты консалтинговой компании Nikoliers. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Согласно данным проектных деклараций, с 2010 года в «старой» Москве построено или находится в стадии строительства 3,4 тыс. корпусов в 1 272 проектах общей площадью 51,5 млн кв. м. Из них 182 проекта (517 корпусов) — это высотные здания выше 30 этажей, что составляет 19% от общего объема строящихся объектов с вводом до 2030 года.

Для сравнения, за последние 15 лет доля высотного строительства не превышала 12%. Средняя этажность всех проектов, построенных с 2010 года, составляет 19 этажей, а у доминант — 38 этажей.

Директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис отметила, что тренд на увеличение высотности новых жилых проектов сохранится, а дефицит земли и снятие ограничений по высотности позволяют девелоперам реализовывать амбициозные проекты. По ее словам, география высотного строительства расширяется: новые доминанты появляются за пределами Москва-Сити и Большого Сити, охватывая районы за Третьим транспортным кольцом.

Лидером по количеству строящихся высотных объектов стал Даниловский район, где возводится 14 доминант общей площадью 526 тыс. кв. м. Среди них — ЖК «Марк» (45 этажей) от ЛСР и «А22» (43 этажа) от «Консоль». Самое высокое строящееся здание — «Дом Дау» в Пресненском районе (85 этажей) от «Сумма элементов». Среди реализованных проектов лидирует «Башня Федерация» в Москва-Сити (95 этажей) от «Аеон Девелопмент».

По объему высотного строительства после Даниловского района следуют Покровское-Стрешнево (10 объектов, 419 тыс. кв. м), Хорошево-Мневники и Можайский (по 7 объектов, 297 и 247 тыс. кв. м соответственно). Пресненский район лидирует по числу завершенных высотных проектов (9 объектов), включая «Око», Capital Towers и «Меркурий».