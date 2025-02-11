Эксперты ГК «Сумма элементов» выяснили, какие мифы о жизни в небоскребах являются самыми распространенными у россиян. Чаще всего респонденты говорили о беспокойствах в отношении долгого ожидания лифта и сложной эвакуации при пожаре. Обо всех выявленных заблуждениях эксперты рассказали редакции «Инк.».

Генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян отметил, что небоскребы давно стали символом прогресса, комфорта и инноваций, но вокруг них все еще существуют стереотипы, не подкрепленные фактами.

Современные технологии, грамотное планирование и интеграция с городской средой уже опровергают мифы, связанные с безопасностью, доступностью и качеством жизни в высотных зданиях.

Миф №1: В высотках нужно долго ждать лифт

Аналитики выяснили, что 58% респондентов боятся, что лифт в многоэтажных домах придется ждать долго. Однако современные небоскребы оснащены интеллектуальными лифтовыми системами, которые используют алгоритмы оптимизации. Они обеспечивают быстрый доступ к этажам даже в часы максимальной загрузки.

Например, в строящемся небоскребе «Дом Дау» проектом предусмотрены 15 лифтов, в том числе четыре в стилобатной части высотки. Эффективность также повышается благодаря автоматическим системам назначения лифтов, где пассажиры указывают нужный этаж еще до входа в кабину.

Миф №2: Пожар в небоскребах особенно опасен

48% опрошенных опасаются, что эвакуация в случае пожара в многоэтажном доме будет длительной и опасной. При этом, современные высотные здания оснащены автоматическими системами пожаротушения, противопожарной сигнализацией и системами оповещения, которые значительно повышают эффективность эвакуации.

Такие дома проектируются с учетом требований к объемно-планировочным и конструктивным решениям, а также к системам предотвращения возгорания и противопожарной защиты, что обеспечивает безопасную и быструю эвакуацию людей.

Миф №3: Ветер сильно раскачивает высотку

Порядка 34% опрошенных считают, что ветер сильно раскачивает небоскребы. Однако инженерные решения обеспечивают устойчивость высотных зданий. Один из ключевых элементов таких конструкций — демпфер. Это устройство, предназначенное для гашения колебаний и повышения комфорта и безопасности обитателей здания.

Такой массовый гаситель установлен и в небоскребе «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге. Демпфер эффективно снижает амплитуду раскачивания при колебаниях башни, обеспечивая стабильность конструкции.

Миф №4: Небоскребы только для богатых

30% убеждены, что квартиры в небоскребах доступны только состоятельным покупателям. На самом же деле высотные дома реализуются в разных ценовых сегментах рынка.

Сейчас в Москве насчитывается 16 проектов комфорт-класса, предполагающих строительство высотных зданий от 100 метров. Средняя стоимость 1 кв. м в них варьируется от 300 тыс. до 400 тыс. руб. что соответствует средним расценкам на новостройки стандарт- и комфорт-класса.

Миф №5: В высотках дорогие коммунальные услуги

О том, что в небоскребах очень высокие коммунальные платежи беспокоятся 25% россиян. Но современные высотные здания проектируются с учетом энергоэффективности, что позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты. Это достигаемый за счет использования качественного электрооборудования, высокотехнологичных коммуникаций и современных систем вентиляции.

Такие здания потребляют на 60-70% меньше ресурсов по сравнению с домами класса D, что не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и уменьшает расходы жильцов на коммунальные услуги.

Миф №6: Жители небоскребов испытывают повышенную тревожность

Представления о повышенной тревожности жителей небоскребов разделяют 21% опрошенных. Вопрос о влиянии проживания в небоскребах на психологическое и эмоциональное состояние человека остается предметом научных дискуссий.

Ранние исследования предполагали, что жизнь и работа в высотных зданиях могут ухудшать психическое здоровье и способствовать развитию фобий. Последние исследования не дают однозначных подтверждений этим выводам. Кроме того, современные небоскребы спроектированы с учетом психологического комфорта жителей.

Например, в Москве сформировалась особая аудитория жителей высотных проектов, называемых skyminded people, для которых жизнь на высоте ассоциируется с достижениями и впечатлениями. Они получают удовольствие от панорамных видов и ощущают размах благодаря стеклянным стенам по всему периметру.

Миф №7: В высотках плохая мобильная связь и интернет

Не подтверждается и миф о том, что в небоскребах мобильная связь и интернет работают плохо, в который верят 14% респондентов. Действительно, на верхних этажах высотных зданий сигнал может быть слабым из-за того, что антенны базовых станций направлены вниз, обеспечивая покрытие на уровне земли.

Однако современные технологии, такие как репитеры, обеспечивает стабильную связь на всех этажах. Они принимают слабый сигнал снаружи, усиливают его и распространяют внутри здания, обеспечивая качественную связь и доступ в интернет.

Миф №8: Жители небоскребов редко выходят на улицу — все необходимое есть внутри

В этот миф верят 11% респондентов. Действительно, в высотках премиум-класса часто предусмотрены магазины, фитнес-центры, кафе, зоны отдыха и даже детские сады. Однако концепция «все в одном здании» создается для удобства, а не для изоляции.

Исследования показывают, что 85% жителей небоскребов предпочитают проводить свободное время вне здания, несмотря на наличие удобств внутри. Кроме того, многие небоскребы интегрированы в городскую среду. В них также могут быть предусмотрены выходы к близлежащим паркам и пешеходным маршрутам, что стимулирует жильцов к активному образу жизни.

Миф №9: В небоскребах живут только одинокие люди и молодые семьи без детей

Около 10% опрошенных предполагают, что небоскребы строятся для одиноких и молодых людей без семей. Однако современные жилые высотки все чаще ориентированы на семейный образ жизни.

В современных многоэтажных домах часто размещаются детские досуговые центры, спортивные зоны и другие объекты, обеспечивающие комфортное проживание для всех возрастов.

Миф №10: В небоскребах невозможно открыть окна

Еще 7% участников исследования считают, что в небоскребах невозможно открывать окна. Во многих высотных зданиях действительно так и есть. Они не открываются из соображений безопасности и для поддержания оптимального микроклимата с помощью систем вентиляции и кондиционирования. Однако современные технологии позволяют создавать окна, которые можно открывать даже в небоскребах.

В то же время, порядка 27% опрошенных уверены, что ни один из распространенных мифов о небоскребах не соответствует действительности. Это говорит о том, что значительная часть аудитории уже хорошо информирована о реалиях жизни в высотных зданиях, отметил Киракосян.

Он считает, что в ближайшие 10-15 лет, благодаря развитию строительных технологий, экологичным подходам и более широкому распространению подобных проектов, мифы о небоскребах, вероятно, останутся в прошлом. Общество начнет воспринимать их как естественную часть городской жизни, а их преимущества будут говорить сами за себя.

Жизнь на высоте перестает быть редкостью и становится популярным выбором среди покупателей элитной недвижимости. Исследование, проведенное компанией «Сумма элементов», показало, что почти 44,5% москвичей, приобретающих квартиры в небоскребах премиум-класса, уже испытали этот формат жилья.