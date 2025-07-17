Москва в восьмой раз признана самым инновационным регионом России по итогам десятого рейтинга, составленного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В тройку лидеров также вошли Татарстан и Нижегородская область, а Санкт-Петербург опустился на четвертое место.

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Рейтинг охватил 85 регионов России (без присоединенных) и оценивался по 55 показателям, объединенным в пять блоков: социально-экономические условия, научно-технический потенциал, инновационная деятельность, экспортная активность и качество инновационной политики.

Индекс Москвы составил 0,6543, Татарстана — 0,5851, Нижегородской области — 0,5592, а Санкт-Петербурга — 0,5521. В первую группу самых инновационных регионов, помимо лидеров, вошли Томская (0,5477) и Новосибирская (0,5277) области. Замыкают рейтинг Ненецкий и Чукотский автономные округа (0,1599 и 0,1327) и Ингушетия (0,1298).

Москва продолжает увеличивать отрыв от других регионов: 39,3% субъектов отстают от столицы менее чем на 40% по инновационному индексу, тогда как годом ранее таких было 43,5%, а два года назад — 51,7%. Столица лидирует по уровню образовательного потенциала, цифровизации, затрат на инновации и экспорту знаний. Кроме того, Москва активно участвует в федеральных инициативах и демонстрирует высокий уровень организационного обеспечения инновационной политики.

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Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко отметил, что за последние несколько лет в регионах в регионах активно создаются специализированные совещательные органы при губернаторе, ответственные за науку, инновации и образование. По его словам, эти организационные меры улучшают координацию для сложных проектов, позволяют преодолевать ведомственные преграды. Однако эксперт подчеркнул, что объем поддержки в рамках федеральных программ сокращается, а инновации требуют значительных финансовых и временных ресурсов.