Доступ в интернет могут ограничить в Москве на время праздников, говорится в распространенной РСЧС СМС-рассылке.

Оно поступило на фоне жалоб на сбои в работе операторов связи. Так, к 12:15 у «Билайна» зафиксировано 9,1 тыс. жалоб за сутки (4,4 тыс. за последний час), у МТС — 11 тыс. за стуки (6,9 тыс. за час), у T2 — 8,6 тыс. за сутки (5,3 тыс. за час), у Yota — 1, 5 тыс. за сутки (1 тыс. за час). Во всех случаях большинство жалоб поступили из московского региона.

В «Билайне» «Коммерсанту» сообщили, что связь в столице может работать с перерывами по не зависящим от компании причинам. Для доступа в интернет оператор рекомендовал использовать Wi-Fi.

В пресс-службе «Мегафона» Forbes сообщили, что могут наблюдаться сложности с работой интернета, «сеть работает стабильно, ограничений со стороны „Мегафона“ нет».

Офлайн-ограничения

Ранее, столичный департамент транспорта сообщил о других ограничениях для жителей города — перекрытиях движения на время проведения репетиций парада Победы в Москве.

7 мая с 5:30 до окончания мероприятия ограничения коснутся улиц Кадашевская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.

7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснется улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.

Ограничения также затронут пользователей общественного транспорта. Так. 7 и 9 мая на выход будут закрыты станции «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Боровицкая», «Охотный ряд», Театральная», «Площадь Революции». Также в эти дни могут быть ограничения на станциях «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город».