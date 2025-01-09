Исследователи группы «Самолет» выяснили, какие дополнительные удобства должны быть в новых квартирах, по мнению москвичей. Аналитики отметили, что растет спрос на эргономичные решения. Результаты исследования трендов 2025 года — в распоряжении редакции «Инк.».

В опросе приняли участие потенциальные покупатели недвижимости в разных возрастных категориях. Большинству (46%) из них от 26 до 35 лет. 33% — от 36 до 45 лет, а от 46 до 55 лет — 17%. Будущих владельцев квартир в возрасте от 18 до 25 лет оказалось только 4%.

42% потенциальных покупателей состоят в браке и воспитывают как минимум одного ребенка, а 29% — холосты или не замужем. Реже приобретают недвижимость семейные пары без детей (17%) и родители-одиночки (13%).

Чаще всего респонденты планируют приобретать недвижимость посредством ипотеки. 64% сообщили о том, что собираются купить квартиру с использованием заемных средств. Рассчитываться наличными планирует каждый пятый потенциальный покупатель, а оформить рассрочку намерены 16%.

В 2025 году москвичи ожидают, что в новых квартирах будут гардеробные (23%), встроенные кладовки (15%), дополнительные розетки на балконе (13%) и второй санузел (12%). 9% хотят увидеть мастер-спальню, а 8% — нишу под стиральную машину. Наименее популярной опцией стали радиаторы за фальшстенами — их назвали 2% опрошенных.

Отдельная гардеробная позволяет четко разделить квартиру на функциональные зоны, а встроенные кладовки — получить дополнительное место для хранения без потерь полезной площади. То же самое касается встроенных шкафов и гарнитуров.

Дополнительные розетки на балконе помогут превратить его в комфортный уголок для работы или отдыха, что тоже даст возможность ежедневно получать максимум от каждого квадратного метра.

Ранее эксперты рассказали о стилях, материалах и технологиях строительства загородных домов, которые будут актуальны в 2025 году. Главными трендами, по их мнению, станут культурная идентичность, экоминимализм и быстрые технологии строительства. Также на российском рынке появится больше хобби-поселков и домов мини-формата.