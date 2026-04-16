Motorola подала в Индии иск против социальных платформ и создателей контента, заявив, что ряд публикаций о ее устройствах носит клеветнический характер. Правозащитники предупреждают, что такие меры могут создать «сдерживающий эффект» и подорвать независимые обзоры техники.

В иске, поданном в суд Бангалора, упоминаются X, YouTube и Instagram*, а также десятки авторов. Компания требует удалить спорный контент и ограничить распространение материалов, которые считает ложными. В документе объемом более 60 страниц она добивается постоянного судебного запрета на публикацию и распространение, по ее версии, недостоверной информации о своих устройствах — от обзоров и видео до комментариев и даже призывов к бойкоту.

В жалобе приведены сотни постов и роликов с упоминанием проблем устройств, в том числе сообщений о возгораниях. При этом под удар попадают и обычные негативные отзывы пользователей, которые компания также считает клеветническими.

Двое упомянутых в иске авторов на условиях анонимности рассказали, что узнали о деле от X. Платформа уведомила их о судебном разбирательстве и предложила варианты действий: обратиться за юридической помощью, оспорить иск или удалить контент. Один из авторов отметил, что его публикация касалась реального инцидента, подтвержденного самим брендом — устройство было заменено.

Индия — второй по величине рынок для Motorola после США: на нее приходится около 21% глобальных поставок в 2025 году. Более 90% устройств продаются в сегменте до $250 — именно в этой категории покупатели особенно зависят от онлайн-обзоров и рекомендаций.

Правозащитники считают иск чрезмерным. Апар Гупта из Internet Freedom Foundation заявил, что объединение сотен URL в одном деле и требование общего запрета размывают границы, которые обычно проводит право. Он предупредил о «сдерживающем эффекте»: многие авторы предпочтут удалить контент, чтобы избежать затрат и стресса судебных разбирательств. «Наибольшему риску подвергается именно та категория, от которой потребители больше всего зависят», — подчеркнул он.

Индийский топ-менеджер в сфере технологий и потребительской электроники Мадхав Шет поддержал жесткие меры против дезинформации, заявив, что «свобода слова не является лицензией на клевету». В ответ пользователи раскритиковали такую позицию, опасаясь давления на добросовестные обзоры.

Ситуация может отражать более широкий сдвиг в том, как бренды в Индии реагируют на онлайн-критику. На фоне ужесточения регулирования ИТ-сектора и роста ответственности платформ и авторов такие иски рискуют стать новой нормой.

*Instagram — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

