Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против Александры Посновой, автора популярного блога на YouTube. Девушка сама сообщила об этом в своем телеграм-канале, выложив копию уведомления от ведомства.

Поснова ведет канал о семейной жизни, путешествиях, красоте и здоровье. Число ее подписчиков превышает два с половиной миллиона человек. Уведомление о возбуждении дела, по словам блогера, пришло 5 марта. Претензии связаны с роликом, вышедшим 21 января, в котором рекламировались ореховые батончики. Материалы о возможном нарушении закона поступили в антимонопольную службу из Роскомнадзора.

Как рассказала Поснова, она разместила рекламу снеков и внезапно обнаружила, что это противоречит российскому законодательству. В документах, по ее словам, ведомство ссылалось на то, что YouTube не заблокирован в стране, но внесен в перечень нежелательных ресурсов, а доступ к нему формально ограничен из-за замедления скорости работы серверов.

Блогер считает, что правовая норма сформулирована слишком расплывчато, и непонятно, что именно подразумевать под ограничением доступа. Юрист девушки в ходе разбирательства намерен доказывать, что антимонопольная служба не представила убедительных доказательств факта ограничения доступа к видеохостингу. Поснова обратила внимание, что в определении ведомства нет ссылок на конкретные решения или письма Роскомнадзора, на основании которых был сделан вывод об ограничении доступа.

Ранее в ФАС разъяснили, что размещение рекламы не допускается на ресурсах, признанных нежелательными на территории России или доступ к которым ограничен. В связи с мерами по ограничению доступа к Instagram*, WhatsApp*, Facebook*, YouTube и Telegram ведомство усматривает в публикации рекламы на этих площадках нарушение рекламного законодательства. Участникам рынка рекомендовано проверить содержание материалов, размещаемых на ресурсах с ограниченным доступом.

В Роскомнадзоре, в свою очередь, заявили, что считают разъяснения антимонопольной службы исчерпывающими.

Поводом для высказывания ведомств стала рекламная интеграция в одном из телеграм-каналов. Несмотря на наличие специальной маркировки, в надзорном ведомстве усмотрели нарушения в самом факте размещения рекламы и передали материалы в ФАС. В антимонопольной службе с доводами согласились и возбудили производство по делу.

* принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена

