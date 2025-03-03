Многие люди часто предполагают, что во время секса сжигается огромное количество энергии, ведь человек потеет, пульс учащается и происходят активные мышечные сокращения. Но сертифицированный фитнес тренер, нутрициолог и фанат доказательной медицины Карина Кикимора утверждает, что потоотделение никак не связано с жиросжиганием. Она рассказала редакции «Инк.», может ли секс заменить кардиотренировку.

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Прежде чем сообщить, сколько калорий можно сжечь во время секса, Карина Кикимора предлагает разобраться в соответствующем физиологическом процессе. Его особенности подробно объяснила доктор Валерия Федоровских.

Сексуальная реакция делится на 3 фазы:

желание;

возбуждение (как психологическое, так и физиологическое);

эякуляция.

Ключевую роль в реализации сексуальной реакции играют нервная и эндокринная системы.

Роль нервной системы

Нервная система делится на соматическую часть, которая отвечает за все сознательные движения мышц и контролируется сознанием, а также вегетативную часть, которая отвечает за иннервацию внутренних органов и не поддается сознательному контролю. В сексуальной реакции играет роль именно вегетативная нервная система.

Вегетативная нервная система, в свою очередь, содержит симпатический отдел, который занимается адаптацией организма во время стресса. Например, когда человек бежит от злой собаки, его сердце бьется чаще, дыхание становится глубоким и частым, расширяется зрачок. Все эти реакции, по словам Федоровских, следствие выделения адреналина, а также активации симпатической нервной системы.

Также выделяют парасимпатический отдел, который активен во время отдыха и сна. Он заставляет работать ЖКТ, чтобы успешно переваривать пищу, а также снижает частоту дыхания и сердцебиения.

Симпатический и парасимпатический отделы являются антагонистами, т.е., в разных жизненных ситуациях будет активнее работать, либо симпатическая нервная система, либо парасимпатическая.

«Сексуальная реакция предполагает одновременную активацию двух антагонистов — симпатического и парасимпатического отделов нервной системы», — заявляет Федоровских. По ее словам, сексуальное возбуждение осуществляется симпатической нервной системой. Именно поэтому, при близости с СИМПАтичным человеком ощущаются «бабочки» в животе, сердцебиение, потливость и прочее, объясняет она. Давление в этот момент также может увеличиваться. Все это — результат активации симпатики и выделения адреналина.

При этом все локальные изменения в области гениталий: эрекция полового члена, увеличение клитора, выделение смазки — результат работы парасимпатической нервной системы, которая способствует расширению сосудов половых органов и обеспечивает приток крови, необходимый для осуществления эрекции и достижения оргазма, отмечает она.

Роль эндокринной системы

По словам Федоровских, сексуальная активность вызывает:

1.Временное повышение уровня адреналина и норадреналина в плазме во время оргазма с последующим быстрым снижением. Данные гормоны вместе с симпатической нервной системой повышают частоту сердечных сокращений и дыхательных движений, а также артериальное давление

2. Уровень пролактина также увеличивается сразу после оргазма. Исследования показывают, что повышение пролактина после оргазма участвует в петле обратной связи, которая служит для уменьшения возбуждения.

3. Уровень окситоцина резко повышается после оргазма, данный гормон также играет важную роль в формировании сексуального возбуждения и оргазма.

Карина Кикимора отмечает, что активная работа мышц во время процесса очень редко длится дольше нескольких минут, все остальное время люди скорее пассивны, либо двигают только руками и губами, что никак не назвать активным движением для организма.

Также согласно исследованиям, мужчины тратят в среднем 101 ккал за 24 минуты секса или 4,2 ккал в минуту, а женщины — 69 ккал и 3,1 ккал соответственно. Для сравнения, за 30 минут умеренного бега мужчины сжигают 276 ккал, а женщины — 213 ккал.

«Сложные позы для секса конечно тратят больше калорий, чем классические, либо те, где оба партнера лежат, но даже достаточно легкие силовые упражнения или среднеинтенсивное кардио сжигают больше калорий и сильнее нагружают сердечно-сосудистую систему», — объясняет эксперт.

По словам Карины, секс по тратам калорий можно сравнить с умеренной ходьбой. При этом ходить человек может часами, повышая свою бытовую активность, а средняя продолжительность полового акта — всего 6 мин., по другим данным — от 3 до 13 мин. За это время организм тратит 25—50 ккал.

«Проще говоря, не стоит рассчитывать на занятия сексом как на источник активной траты энергии. Однако регулярные занятия сексом могут поднимать настроение и доставлять удовольствие, способствуя гигиене стресса, поэтому польза для здоровья и психического и физического у этого вида занятия безусловно имеется», — заключает эксперт.