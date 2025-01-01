Минимальный размер оплаты труда в этом, 2025, году увеличится на 16,6% — до 22 440 руб. При этом по новому закону он не может быть меньше 48% от медианной заработной платы за предыдущий год. Об этом сообщил «ТАСС».

От размера МРОТ зависят зарплаты около 4,2 млн россиян. В 2024 году показатель был равен 19 242 руб. Рост МРОТ — одна из национальных целей развития России до 2030 года, и к концу этого периода должен достигать не менее 35 тыс. руб.

Сам показатель отражает минимальную зарплату россиян до вычета НДФЛ. При этом важно отметить, что работодатель не имеет права платить меньше. За нарушение может грозить штраф или уголовная ответственность. Также к МРОТ привязаны больничные, пособия по беременности, родам и другие выплаты.

Кроме того, размер показателя не может быть ниже прожиточного минимума, а еще является единым для всей России, но регионы могут повышать внутри самого себя МРОТ, но не понижать. Вообще за 25 лет этот показатель менялся 26 раз, включая 1 января 2025 года.

Законопроект об установлении МРОТ в РФ с 2025 года в размере 22,4 тыс. руб. был внесен в Госдуму правительством 30 сентября. «Поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента», — подчеркнул Володин.