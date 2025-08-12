Представители малого и среднего бизнеса в третьем квартале 2025 года смогут привлечь около 50 млрд руб. кредитных средств в рамках дополнительного лимита «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП. Об этом «Инку» сообщили в пресс-службе организации.

Freepik

Механизм «зонтичных» поручительств позволяет корпорации брать на себя часть рисков перед кредитными организациями, что облегчает предпринимателям доступ к финансированию.

В 2025 году с его помощью привлекли каждый четвертый рубль в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) для МСП, а с момента запуска в 2021 году бизнес получил свыше 1,1 трлн руб. На каждый рубль государственной поддержки приходится 40 руб. заемных средств, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Как сообщили в корпорации, лимиты на 25 млрд рублей уже распределены среди 16 банков-партнеров. Среди них — Сбербанк, Альфа-Банк, ТБанк, Банк ВТБ, МСП Банк, Банк ПСБ, Совкомбанк, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, Банк ГПБ, Банк Уралсиб, АКБ «АК Барс», ПАО Банк Зенит, Генбанк и Банк НОВИКОМ.

Поручительства покрывают до 50% суммы кредита, с максимумом в 1 млрд руб. на срок до 10 лет. Это снижает резервы банков и повышает их возможности по кредитованию. Инициатива стартовала в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» с целью роста сектора МСП.