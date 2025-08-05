Малый и средний бизнес в России за первые шесть месяцев 2025 года получил с использованием инструментов Национальной гарантийной системы (НГС) 110 млрд руб. на инвестиционные проекты — на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Об «Инку» сообщили в корпорации МСП.

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Общий объем привлеченных малым и средним бизнесом средств в рамках НГС за первое полугодие достиг почти 440 млрд руб. Каждый четвертый рубль направлен именно на инвестиционные цели. Наибольший спрос на инвестиционное финансирование наблюдается среди недавно основанных и быстрорастущих компаний: организации в возрасте от года до трех увеличили объем привлеченных средств более чем в три раза, а фирмы от трех до пяти лет — на 15%.

Лидерами по объему привлеченного финансирования среди отраслей экономики стали наука и технологии (25,6 млрд руб.), обрабатывающие производства (14,8 млрд), транспортировка и хранение (4,5 млрд), сельское хозяйство (3 млрд), туризм (2,9 млрд), информация и связь (1,4 млрд).

В географическом разрезе в пятерку лидеров по привлечению средств вошли Северо-Западный (21,9 млрд руб.), Приволжский (20,6 млрд), Центральный (16,6 млрд), Южный (15,8 млрд) и Северо-Кавказский федеральные округа (10,8 млрд). Регионами с наибольшим приростом стали Республика Ингушетия (в 60,9 раза), Астраханская область (в 18,6 раза) и Республика Дагестан (в 8,8 раза).

Среди субъектов по объему привлеченных средств первые строчки занимают Ленинградская область (9,45 млрд руб.), Астраханская область (8,28 млрд), Санкт-Петербург (6,32 млрд), Алтайский (5,81 млрд) и Ставропольский край (5,68 млрд). В десятке также Удмуртская Республика, Нижегородская область, Приморский край и Московская область.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил важность «длинных» денег для бизнеса. «Финансовые инструменты участников Национальной гарантийной системы позволяют предпринимателям даже при высокой ключевой ставке привлекать необходимое финансирование на инвестиционные цели», — добавил он.