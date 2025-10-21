Субъекты малого и среднего бизнеса за девять месяцев 2025 года подали свыше 3,1 тыс. заявок на регистрацию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на международном экспортном форуме «Сделано в России», передает пресс-служба Корпорации МСП. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Годом ранее предприниматели направили 3 тыс. обращений, в 2023-м — 2,8 тыс. Глава ведомства связывает это с усилением позиций малого и среднего бизнеса в научно-технической сфере. «Это говорит о росте патентной активности малого и среднего бизнеса, который сегодня формирует большой объем продукции «сделано в России» в самых разных отраслях», — приводит пресс-служба слова Решетникова.

По итогам 2024 года доля высокотехнологичных товаров в российском экспорте достигла 17%. За восемь месяцев текущего года поставки такой продукции за рубеж увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Лидерами по числу предпринимателей, оформивших патентные заявки, стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Республика Татарстан, Новосибирская область, Пермский и Краснодарский края, Ростовская и Нижегородская области.

Читайте также Малые технологические компании могут получить доступ к обязательным госзакупкам

Наибольший интерес представители МСП проявили к медицинским технологиям, гражданскому строительству, транспорту, специальному машиностроению и измерительной технике. «В большей степени это МСП из сферы высокотеха, которые сегодня действительно активно включены в реализацию проектов по импортозамещению, а в отдельных направлениях — уже по импортоопережению», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Такие предприниматели могут получить поддержку от Корпорации МСП через программу льготного кредитования малых технологических компаний. Программа предусматривает ставку «ключевая ставка минус 7%» на весь период действия соглашения сроком до трех лет. Средства можно направить на инвестиционные проекты или пополнение оборотных средств. Участвовать могут компании из реестра МТК с выручкой не менее 100 млн руб. и ее ростом за последние два года не менее 10 п.п.