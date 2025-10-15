До конца 2026 года малый и средний бизнес сможет взять в банках более 15 млрд руб. льготных кредитов на проекты по сохранению объектов культурного наследия (ОКН). Деньги дают под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, оператор программы — ДОМ.РФ. Ставка для предпринимателей — 9% годовых, средства доступны во всех регионах, рассказали «Инку» в пресс-службе корпорации.

Зампред правительства России Александр Новак считает, что объединение ресурсов двух институтов развития даст бизнесу финансовое плечо для восстановления ОКН и их адаптации к современным нуждам. Это повышает туристическую привлекательность регионов, стимулирует инвестиции и создает новые рабочие места.

Поручительства покрывают до 50% суммы кредита. Это значит, что предприниматели смогут привлечь в банках-партнерах в общей сложности более 15 млрд руб., а банки — снизить риски и высвободить ликвидность для новых кредитов. Лимиты уже доступны в ДОМ.РФ, «Сбере» и ВТБ.

Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд ₽, срок кредита — до 10 лет.

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в свою очередь отметил, что интерес к программе высокий: на рассмотрении банка уже около 200 заявок от предпринимателей. Программа рассчитана на восстановление объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии и их адаптацию к современному использованию.

На платформе наследие.дом.рф собрана информация о более чем 1,3 тыс. объектах из 79 регионов, а также каталог сертифицированных подрядчиков. Предприниматели могут выбирать объекты для реставрации и сразу подавать заявки на льготное финансирование.

К 2030 году в рамках программы планируется привести в порядок не менее 1 тыс. объектов культурного наследия. «Каждый восстановленный объект — это не только сохранение истории, но и новые точки притяжения для регионов, возможности для бизнеса и развитие комфортной среды для жителей», — добавил Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП.