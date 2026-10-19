Минэкономразвития России открыло второй этап отбора заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса, выпускающего акции и облигации. На компенсацию расходов предпринимателей выделили до 61 млн руб. Документы принимают до 11 ноября, итоги отбора подведут после 1 декабря.

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По итогам первого этапа ведомство одобрило восемь заявок от семи эмитентов на 39 млн руб. Из этой суммы более 22,4 млн руб. компенсируют затраты на размещение облигаций на бирже, еще 16,6 млн руб. — на выпуск акций через инвестиционные платформы. Субсидии получат компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Свердловской и Самарской областей.

В этом году Минэкономразвития увеличило предельные размеры компенсаций по ключевым направлениям, сообщила замминистра Татьяна Илюшникова. Программа позволяет компаниям частично возместить расходы на привлечение капитала через фондовый рынок.

Подать заявку могут компании из реестра МСП, работающие в обрабатывающей промышленности, транспорте и хранении, туризме, информационно-коммуникационных технологиях, научно-технической сфере и здравоохранении. На поддержку также вправе претендовать малые технологические компании и представители креативных индустрий. Участие закрыто для предпринимателей, входящих в группы с совокупной годовой выручкой более 2 млрд руб.

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Субсидия покрывает часть затрат на организацию и размещение акций и облигаций, получение кредитного рейтинга, привлечение инвесторов, услуги регистратора, аудит и юридическое сопровождение. По словам и. о. руководителя Службы по защите прав потребителей Банка России Екатерины Бутовой, выход на рынок капитала помогает компаниям наладить раскрытие информации и отчетность, пройти внешний аудит и получить доступ к долгосрочному финансированию.

Московская биржа рассчитывает, что субсидии позволят снизить издержки новых эмитентов и привлечь на фондовый рынок больше небольших компаний. В частности, поддержка может облегчить размещение облигаций в Секторе Роста, отметил председатель правления биржи Виктор Жидков.

Заявки принимаются на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и распространяется на компании, разместившие ценные бумаги в 2025–2030 годах.

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