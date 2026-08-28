Орловская область возглавила первый рейтинг Корпорации МСП по организации поддержки предпринимателей на цифровой платформе МСП.РФ. Оценка касается работы регионов внутри сервиса, а не делового климата и системы господдержки в целом. Второе место заняла Тюменская область, третье — Красноярский край.

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Рейтинг построен на результатах регионов за январь—июль 2026 года и включает шесть критериев. Корпорация МСП учитывала динамику числа заявок и оказанных услуг по сравнению с прошлым годом, долю обратившихся и получивших поддержку компаний, количество опубликованных региональных сервисов и соблюдение сроков обработки обращений. При этом в сообщении не раскрыты веса критериев и итоговые баллы, поэтому оценить разрыв между регионами невозможно.

Помимо трех лидеров, в первую десятку вошли Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Амурская и Саратовская области, а также Республика Крым. Корпорация МСП намерена обновлять рейтинг каждый квартал и с его помощью отслеживать, как меняется работа регионов с предпринимателями на цифровой платформе.

В отдельных номинациях расстановка лидеров изменилась. Наибольшую долю заявок относительно числа зарегистрированных субъектов МСП показала Калининградская область, следом расположились Ленинградская и Орловская области. По числу оцифрованных региональных мер и услуг первое место заняла Ленинградская область, разместившая на платформе 146 предложений. Татарстан опубликовал 68, Удмуртия — 59.

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Сроки обработки обращений стали еще одним критерием рейтинга. По данным Корпорации МСП, в 38 регионах за первые семь месяцев года не зафиксировали ни одной просроченной заявки от предпринимателей. Однако в сообщении не указано, сколько обращений обработал каждый из этих регионов, поэтому сравнить их реальную нагрузку невозможно.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, помимо мер господдержки платформа предлагает инструменты для создания и развития бизнеса, поиска партнеров и рынков сбыта, а также обучение и бесплатную базу знаний. Алгоритмы МСП.РФ анализируют профиль компании с помощью сведений из «Госуслуг» и предлагают меры, которые могут подойти конкретному бизнесу.

Замыкающую группу рейтинга составили девять регионов: Челябинская и Московская области, Севастополь, Республика Алтай, Северная Осетия — Алания, Мурманская и Пензенская области, Кабардино-Балкария и Ненецкий автономный округ. По оценке Корпорации МСП, этим субъектам необходимо улучшить работу с предпринимателями на платформе. Точные места и баллы внутри группы не раскрываются.

Корпорация МСП и Минэкономразвития запустили цифровую платформу МСП.РФ в 2022 году. Она работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и объединяет более 35 сервисов и свыше 1,6 тыс. федеральных и региональных мер поддержки. По данным Корпорации, общее число зарегистрированных пользователей платформы превысило 1,7 млн.

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