Малый и средний бизнес Белгородской, Брянской и Курской областей во втором полугодии 2025 года сможет дополнительно получить более 4 млрд руб. кредитов с поддержкой «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Такие поручительства предоставляются в банках-партнерах: Сбер, Альфа-Банк, МСП Банк, ВТБ и ПСБ. Подробности — в распоряжении «Инка».

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП являются одним из ключевых инструментов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта по развитию МСП. Для поддержки предпринимателей приграничных регионов они включены в программу комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Специальный лимит «зонтичных» поручительств позволяет бизнесу привлекать заемные средства на развитие, при этом повышенный уровень покрытия риска стимулирует банки активнее кредитовать малый бизнес. По итогам первого полугодия кредиты с господдержкой через такие поручительства составили 4,1 млрд руб.

«Зонтичные» поручительства дают предпринимателям возможность получать банковские кредиты даже при отсутствии или недостатке собственного залога. Анализ показывает, что у компаний, оформивших кредит с господдержкой через «зонтичные» поручительства в 2024 году, доход и численность сотрудников растут в 2–3 раза быстрее, отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Особенно высокие показатели прироста финансирования через «зонтичные» поручительства зафиксированы у МСП в сферах информации и связи (в 8,1 раза), сельского хозяйства (в 3,4 раза) и научно-технической деятельности (в 3 раза).

«Зонтичный» механизм подразумевает выделение банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации предоставляют кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% суммы банковского займа. Максимальная сумма одного поручительства может достигать 1 млрд руб. на срок до 10 лет. Механизм обеспечивает банку выполнение обязательств по кредиту, снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного финансирования бизнеса.

Программа «зонтичных» поручительств была инициирована по поручению Президента Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».