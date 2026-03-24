Малый и средний бизнес в России в последние месяцы столкнулся с серьезными трудностями. Из 3,3 тыс. предпринимателей, опрошенных «Опорой России», 94,7% заявили, что работать им стало сложнее, чем год назад. Три четверти респондентов (76,5%) оценили перемены как значительные и далеко не позитивные. Основные проблемы — падение выручки, снижение спроса и уменьшение рентабельности.
Одновременно предприниматели ощутили рост налоговой нагрузки, об этом сообщили 86,4% участников. С начала года ставка НДС повышена до 22%, а порог годового дохода, при превышении которого компании на упрощенной и патентной системах обязаны уплачивать налог, снижен с 60 млн до 20 млн руб. В «Опоре России» такое сочетание факторов назвали негативно влияющим на деловой климат, подрывающим уверенность бизнеса и сдерживающим развитие.
Адаптироваться к новым условиям удалось не всем. О прекращении деятельности заявили 5,4% опрошенных. Полную готовность продолжать работу выразили только 23,7% респондентов.
Большинство компаний повысили цены, доля таких составила 82,7%. Причиной стал не только рост налогов, но и удорожание сырья и комплектующих, с чем столкнулись 91,4% предпринимателей. Бизнес также сокращает штат, оптимизирует внутренние процессы и переходит на более дешевые материалы. Полностью компенсировать возросшие затраты за счет повышения цен удалось лишь 7,6% предприятий, частично — 49,3%.
Одной из мер адаптации стала смена налогового режима. Доля пользователей автоматизированной упрощенной системы, позволяющей при доходе от 20 до 60 млн руб. не платить НДС, выросла с 1% в прошлом году до 11,5% в текущем. По данным ФНС, в августе 2025 года на этом режиме работали 34 тыс. налогоплательщиков, а в марте 2026 года — уже более 400 тыс.
Почти четверть предпринимателей (23,6%) либо уже используют схемы дробления бизнеса, либо рассматривают такую возможность. Фактически к дроблению прибегают 3,6% опрошенных, еще 20% оценивают его как потенциальный инструмент оптимизации.
Состояние российского малого бизнеса сегодня можно назвать нестабильным. Многие компании сокращают издержки и откладывают инвестиции. В долгосрочной перспективе ожидается, что рынок станет более структурированным, однако это может сопровождаться уходом части игроков.
Для развития сектора необходимо, чтобы ужесточение регулирования и рост налоговой нагрузки сочетались с мерами государственной поддержки.
