Статистика въездного и выездного туризма в России свидетельствует о росте интереса граждан к путешествиям. Если в 2024 году россияне совершили более 90 млн поездок, то за первые восемь месяцев текущего года рост относительно этого числа уже составил почти 5,5%, подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегическом совещании. Для дальнейшего развития отрасли запланированы масштабные инфраструктурные преобразования.

Ключевая задача, по мнению премьера, — обеспечить безопасность, комфорт и доступность путешествий для всех групп населения: семей, пожилых людей, путешествующих с детьми. Поэтому в отрасли необходимы крупные изменения: строительство и обновление аэропортов, расширение автомагистралей, повышение качества сервисов на российских железных дорогах, развитие речных круизов, благоустройство общественных пространств и расширение гостиничной базы.

Летом Мишустин уже отмечал, что до 2030 года правительство намерено увеличить долю туризма в ВВП до 5% (в 2024 году показатель был чуть ниже 3%). На достижение этой цели планируется потратить порядка 400 млрд руб. в следующие пять лет. Среди мер — помощь регионам в создании туристических объектов, строительство модульных гостиниц, субсидирование кредитов на создание инфраструктуры курортов.

В 2024 году инвестиции в туристическую отрасль превысили 1 трлн руб., что соответствует росту примерно на 35%. За четыре года до этого показатель составлял около 350 млрд. Благодаря инвестициям удалось ввести в эксплуатацию около 55 тыс. новых номеров по всей стране.

Причем внутренний туризм все больше становится драйвером отрасли: в 2024 году число поездок внутри России достигло рекордных 79,2 млн поездок за январь–ноябрь (+11% к аналогичному периоду 2023 года). Почти 23% всех бронирований пришлось на Москву, а почти 13% — на Санкт-Петербург.

Свое вклад в развитие внутренних путешествий по стране вносят новые форматы размещений: они активно развиваются как альтернатива стандартным гостиницам, предлагая уникальный дизайн, атмосферу и индивидуальный сервис. Модернизация инфраструктуры и поддержка со стороны государства призваны повысить привлекательность таких предложений.