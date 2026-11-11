МТС и «Мегафон» с 13 ноября намерены ограничивать входящие звонки банков, которые не прошли обязательную маркировку. Операторы считают преувеличенными опасения кредитных организаций, что новые требования помешают борьбе с мошенничеством и ухудшат связь с клиентами.

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В совместном заявлении компании указали, что основной инструмент противодействия мошенничеству — блокировка подозрительных операций с последующим уведомлением клиента по SMS или через мобильное приложение. После этого человеку предлагают самостоятельно позвонить в банк по известному ему номеру.

Операторы также заявили, что более 85% исходящих вызовов банков адресованы клиентам с просроченными кредитами. Один абонент может получать от коллекторских служб одной организации от пяти до десяти звонков в день. Поэтому маркировка должна указывать не только на организацию, но и на цель вызова.

При этом МТС и «Мегафон» признали, что маркировка звонков с пометкой «коллекторские услуги» может снизить дозваниваемость до должников и увеличить расходы банков. Для решения проблемы они предложили выделить номера, используемые для противодействия мошенничеству, в отдельный контракт с фиксированным объемом вызовов. По оценке банков, на такие звонки приходится менее 0,3% всех телефонных обращений к клиентам. Однако финансовый сектор предложение не принял.

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Обязательная маркировка звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей действует с 1 сентября 2025 года. Ее оплачивает инициатор вызова независимо от того, ответил ли абонент. Банки считают требование заключать платные договоры с операторами неправомерным.

В конце октября операторы и банки договорились перенести ограничения на звонки без маркировки на 13 ноября. Ранее операторы направили пяти крупнейшим банкам предложения по условиям маркировки.

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