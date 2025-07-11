Арбитражный суд города Москвы подтвердил решение ФАС России о взыскании с ПАО «МТС» 3,1 млрд руб. незаконно полученного дохода. Поводом стало необоснованное повышение тарифов на услуги сотовой связи весной 2024 года.

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Как установил антимонопольный регулятор, в апреле-мае 2024 года оператор в среднем на 8% увеличил стоимость услуг для более чем 30 млн абонентов. ФАС признала это повышение экономически неоправданным, нарушающим интересы потребителей и закон о защите конкуренции.

Примечательно, что требование о возврате необоснованной прибыли в бюджет антимонопольная служба применила впервые для подобного случая. В ФАС считают, что такая мера позволит эффективнее предотвращать злоупотребления на рынке связи.

Несмотря на попытки МТС оспорить решение в суде, арбитраж полностью поддержал позицию регулятора. В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что оператор пока не будет комментировать ситуацию до получения полного текста судебного решения.

ФАС обязала МТС вернуть полученные средства и снизить тарифы для пострадавших абонентов еще в октябре 2024 года. Решение суда подтверждает правомерность этих требований регулятора.