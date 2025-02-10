Цифровая экосистема ПАО «МТС» поделилась с редакцией «Инк.» результатами работы IoT-направления компании «Цифровая недвижимость». В 2024 году было оцифровано более 30 жилых комплексов для 25 застройщиков. В этом году планируется подключить еще более 50 ЖК.

По итогам 2024 года направление «Цифровой недвижимости» выросло вдвое, а количество клиентов — в три имим раза. Так, за прошедший год были оцифрованы более 30 ЖК для 25 застройщиков в Московском регионе, Владивостоке, Орле, Ставрополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и других городах.

Наиболее востребованными услугами для жилья эконом-класса стали мобильные приложения и умные системы доступа, а также видеонаблюдение в режиме реального времени.

Застройщики комфорт-класса чаще всего интересовались функционалом просмотра территории, сервисом взаимодействия с жителями ЖК, а также умными домофонами. В бизнес-классе самой популярной услугой стало совершенствование умных систем до полноценных цифровых сценариев.

По прогнозам «МТС», в 2025 году к проекту «Цифровой недвижимости» присоединятся еще более 50 жилых комплексов, в том числе ЖК «Шагал» и Voxhall в Москве, «Зеленая река» в Омске и «Счастье в Кольцово» в Новосибирске.

«МТС» реализует end-to-end решения, включающие как AIoT-оборудование, так и ПО с последующей технической поддержкой. Совместно с компанией «Удобные решения», разработчиком ГК «Эталон», они впервые представили универсальное приложение для управления всей инфраструктурой «умной» недвижимости и клиентским опытом.

В базовый набор цифрового жилья входят такие решения, как IP-домофоны, IP-видеокамеры, считыватели системы контроля и управления доступом и умные замки, датчики мониторинга состояния инженерных систем и оповещения об экстренных ситуациях, а также умные осветительные приборы и интеллектуальные приборы учета.

На сегодняшний день ежемесячная аудитория мобильного приложения превысила 400 тыс. человек. Помимо прочего, оно позволяет создавать комьюнити внутри жилых комплексов, управлять лифтами, домофонами, видеонаблюдением, проездом и другим оборудованием, а также автоматизировать сбор показаний приборов, обращений, оплаты и вызова специалистов на дом.

Руководитель центра IoT «МТС» Павел Федосов отметил, что спрос на цифровизацию вырос в три раза, а доля домов с интеллектуальными элементами уже приблизилась к 10%.

Он также сообщил, что в начале 2025 года совместно с АНО «Умный МКД» и другими ключевыми игроками рынка компания представила разработанные ГОСТы, где определена типовая архитектура и классификация цифрового жилья по уровню оснащения, а также разработаны требования к системам и оборудованию.

По словам Федосова, единые подходы позволят повысить доступность цифровых решений и сделать их внедрение повсеместным, а опыт пользователей — качественным.

Напомним, что 50% россиян в мегаполисах пользуются устройствами умного дома. Эксперты выяснили, для чего они используют их, какие именно устройства они выбирают, а также сколько готовы доплатить за покупку жилья с такой системой.