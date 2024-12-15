Кевина Райана, мультимиллионера и успешного предпринимателя, иногда называют «крестным отцом» нью-йоркских технологий. Он получил известность, преобразовав стартап по цифровой рекламе DoubleClick в публичную компанию, которую Google в конечном итоге приобрела за $3,1 млрд. После этого Райан стал соучредителем множества нью-йоркских стартапов.

В настоящее время Райан активно инвестирует в десятки стартапов и консультирует их через AlleyCorp, инвестиционную компанию, основанную им в 2007 году, которая также инкубирует собственные проекты. На сегодняшний день AlleyCorp вложила $375 млн в более чем 180 стартапов в таких отраслях, как здравоохранение, технологии, робототехника и импакт-инвестирование. В этом году компания привлекла $250 млн для своего первого фонда от сторонних инвесторов, принеся предварительные инвестиции из собственного капитала. Райан был признан одним из 16 лучших бизнес-лидеров в сфере предпринимательства в 2024 году по версии Inc.

Одна из вещей, которую Райан приносит в работу, — распознавание закономерностей, что можно считать признаком многолетнего опыта. В процессе работы у Райана имеется опыт найма 25 специалистов. Именно поэтому многие обращаются к нему за советом. Однако были и случаи столкновения с мошенничеством и множеством сложных ситуаций.

Часто можно услышать от руководителей компаний, что быть в роли лидера порой очень одиноко. В некоторых случаях руководитель не может обсудить проблему ни с кем из своей управленческой команды, поскольку она касается самих членов этой команды. Ощущение одиночества уменьшается, когда рядом есть кто-то, кто искренне желает успеха и уже имеет опыт преодоления подобных ситуаций. Райан отмечает, что иногда ему приходиться быть в роли наставника, а бывает так, что это ощущение больше похоже на встречу с психотерапевтом, где важно просто напомнить основателю, что работа в стартапе — это марафон, и сейчас они только на третьей миле, а бежать со скоростью света не всегда возможно.

На ранних этапах развития бизнеса одно из самых важных понятий, о котором не стоит забывать, — это соответствие продукта рынку. Все основатели очень активно трудятся, но на самом деле возможно, что они не посвятили время анализу этого фактора. Соответствие продукта рынку — это жизненно важная категория, как разница между наличием кислорода и его отсутствием.

«Мы часто оказываем поддержку начинающим предпринимателям. Существует общее мнение, что работать с опытными людьми — это более разумный выбор, поскольку они уже опытные и знают, как действовать. Однако начинающие предприниматели часто оказываются более амбициозными и полными энтузиазма» — говорит Райан.

Главная цель основателя компании — сформировать невероятную команду и обеспечить ее эффективное взаимодействие. Когда в коллективе всего трое сотрудников, основатель может справляться с большинством задач самостоятельно, но если компания начинает расширяться, через год или два может оказаться уже 30 или 40 сотрудников. В этом случае ключевым становится умение организовать работу оставшихся 29 человек так, чтобы они демонстрировали выдающиеся результаты. Все сводится к людям: когда бизнес становится больше, даже если генеральный директор получает признание за создание хорошего продукта, на самом деле за этим стоит работа HR-менеджера, который работает над ним 60 часов в неделю. Особое внимание стоит уделять тому, чтобы в команде были именно те люди, которые могут принести наибольшую пользу.

Бывший разработчик Google и основатель собственной фирмы FPV Уэсли Чан, рассказал, как успешно инвестировать в многомиллиардные компании-единороги и на что обращать внимание при выборе стартапа. Сам он инвестировал в такие компании, как Canva, Flexport, Guild Education, RobinHood, AngelList, Plaid и Ring.