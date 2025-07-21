Зарплата в отечественной музыкальной индустрии напрямую зависит от опыта, следует из результатов опроса представители разных профессий, проведенного Moscow Music School и сервиса «Звук Студио». В исследовании участвовали 407 специалистов — от начинающих артистов до топовых продюсеров.

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Артисты на начальных этапах зарабатывают до 100 тыс. руб. Большинству (76%) приходится получать основной заработок в другой профессии, но с ростом опыта доход от творчества может вырасти в 2−5 раз. В опросе участвовали молодые артисты с опытом менее пяти лет — половина из них выпускает музыку самостоятельно. А вот сотрудничество с лейблами, согласно опросу, дает заработок в три раза больше.

К слову о лейблах — музыкальные менеджеры зарабатывают в среднем 50−150 тыс. руб. Большинство работают сразу с несколькими артистами и получают 15% от гонораров. A& R-менеджеры (отвечают за поиск артистов и работают на лейбл) в среднем получают от 200 тыс. руб. Их ежемесячная зарплата зависит от успеха артиста, конкуренции на рынке и выполнения менеджером плана.

Музыкальные продюсеры при этом могут зарабатывать до 300 тыс. руб. за альбом и примерно 50 тыс. руб. за производство одной песни.

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Сколько же получают люди, создающие «начинку» музыки?

Тексты — авторы песен в основном работают с артистом напрямую и пишут «под запрос». В месяц создают от пяти треков и получают разово от 50 до 150 тыс. руб. Однако 85% опрошенных поделились, что в этой профессии приходится трудно и долго искать клиентов.