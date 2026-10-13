МВД предложило освободить иностранных работников, нанимаемых резидентами территорий опережающего развития (ТОР), от экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства России. Поправки должны упростить привлечение иностранцев в эти регионы. Эксперты считают, что инициатива уравняет условия найма для разных категорий мигрантов, но предупреждают о рисках для безопасности на производстве.

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Проект поправок к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» опубликован 12 октября. Послабление предлагается распространить на всех иностранных работников, получивших разрешение на работу в компаниях-резидентах ТОР, независимо от страны их происхождения. Сейчас от обязательного экзамена освобождены, в частности, граждане стран ЕАЭС и высококвалифицированные специалисты, а также некоторые работники, въезжающие по визе в пределах правительственной квоты.

В России действует более 90 ТОР, большинство из них расположены в моногородах и на Дальнем Востоке. В этих зонах зарегистрировано свыше 1,5 тыс. резидентов, которые создали более 140 тыс. рабочих мест. По замыслу МВД, упрощение найма должно повысить инвестиционную привлекательность территорий и ускорить реализацию проектов.

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Заведующая лабораторией экономики народонаселения МГУ Ольга Чудиновских считает, что отмена экзамена может сделать работу в ТОР привлекательнее для иностранцев. Для тех, кто трудится в изолированных коллективах и редко контактирует с местными жителями, языковое требование зачастую становится серьезным барьером. При этом эксперт не ожидает, что такие проекты привлекут более 5–10% всех иностранных работников в России. Миграционный эксперт Вадим Коженов отмечает, что поправки выровняют условия найма для разных категорий трудовых мигрантов.

В то же время послабление может создать дополнительные риски на промышленных, строительных и добывающих объектах. Руководитель проектов практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Ольга Вострикова предупреждает, что работник, который не понимает инструкций по охране труда, команд руководителя или аварийных сигналов, повышает вероятность травм и происшествий. Особенно актуальна проблема для Дальнего Востока и Арктики, где новые рабочие места нередко заполняют приезжие из других регионов и стран.

Инициатива МВД также расходится с подходом к организованному набору иностранных работников, запуск которого планировался с 2027 года. Предполагалось, что участники этой системы, напротив, должны будут сдавать языковой экзамен. По данным источника «Коммерсанта» в кадровой индустрии, запуск системы могут отложить как минимум на полгода, что позволит уточнить ее параметры с учетом новых предложений.

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