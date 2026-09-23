Введенные ограничения на привлечение иностранных работников начинают отражаться на кадровой ситуации в российских регионах. В Банке России отметили усиление нехватки персонала на Сахалине и в Магаданской области. Данные Росстата показывают аналогичную динамику еще в нескольких субъектах.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Одновременно сокращается число иностранцев, которые могут работать в России по патенту. За январь-август 2026 года МВД оформило около 1,39 млн таких документов — примерно на четверть меньше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия снижение превышало 20%. Ограничения на работу иностранцев по патентам уже действуют в 55 регионах.

В некоторых регионах после введения ограничений работодателям понадобилось заметно больше сотрудников. В Республике Алтай к июлю кадровая потребность достигла 3,9 тыс. человек и за год выросла более чем в 2,5 раза. В Курганской области она увеличилась примерно в полтора раза, до 10,8 тыс. человек, а в Забайкальском крае — на треть, до 14,3 тыс. В Волгоградской области, где с начала года запретили нанимать безвизовых иностранцев, потребность в работниках выросла более чем на 42%, до 33,8 тыс. человек.

При этом связать рост нехватки работников только с новыми ограничениями можно не во всех случаях. Банк России указывает, что на некоторых предприятиях Амурской и Сахалинской областей численность персонала сокращалась и из-за снижения спроса на выпускаемую продукцию. По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Елены Киселевой, особенно зависимыми от притока иностранных работников остаются отдельные территории Дальнего Востока и Сибири.

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Сильнее всего последствия могут проявиться в отраслях, где традиционно велика доля иностранной рабочей силы — строительстве, сельском хозяйстве, торговле, общепите, логистике, транспорте и ЖКХ. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отмечает двойной эффект. Сокращение числа мигрантов может расширить возможности для трудоустройства россиян и поддержать рост зарплат, но одновременно повысить расходы компаний и нагрузку на оставшихся сотрудников.

Быстро закрыть освободившиеся позиции только за счет российских работников, по оценке экспертов, будет сложно. Этому мешают демографические ограничения, нехватка специалистов рабочих профессий и низкая готовность людей переезжать в другие регионы. При этом последствия новых правил будут различаться от региона к региону. Там, где есть достаточный резерв работников, бизнес сможет компенсировать сокращение притока мигрантов без заметного роста числа вакансий.

Одновременно власти готовят механизм организованного привлечения иностранных работников. Компания сможет подать заявку на нужного специалиста, после чего оператор подберет кандидата и организует его переезд и оформление. Работодатель должен будет предоставить сотруднику жилье и трансфер до места работы, а после окончания договора тот вернется в свою страну. Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что такой формат сделает привлечение иностранцев более адресным.

Среди других способов сократить нехватку работников эксперты называют повышение зарплат и улучшение условий труда, переобучение российских сотрудников и поддержку переезда в регионы, где особенно не хватает кадров. В частности, ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова предлагает расширять программы поддержки, включая дальневосточную и арктическую ипотеку.

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