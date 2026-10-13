Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о росте долговых рисков в Азии. На компании, которые не могут покрывать процентные платежи по долгам, приходится 21,4% корпоративного долга в десяти экономиках региона. В 2008 году этот показатель составлял менее 10%, сообщает Financial Times.

Getty Images, Unsplash

В исследование вошли десять азиатских экономик, в том числе Китай, Индия и Южная Корея. По оценке МВФ, Азия стала ведущим регионом по концентрации так называемых «зомби-компаний» — предприятий, которые не способны покрывать проценты по долгам на протяжении как минимум трех лет.

Такие компании могут продолжать работу благодаря рефинансированию и продлению кредитов. В результате кредиторы откладывают признание возможных убытков, а финансово неустойчивые предприятия остаются на рынке.

Долговая нагрузка продолжает расти

Проблема развивается на фоне увеличения корпоративной задолженности. По данным МВФ, к концу 2025 года объем корпоративного кредитования в Азии достиг 107% ВВП региона. В 2007 году, до мирового финансового кризиса, показатель составлял 81%.

Для сравнения, уровень корпоративного кредитования в мире составлял 93% ВВП, а в развивающихся экономиках — 99%.

Распространение «зомби-компаний» создает риски для банковской системы и экономики в целом. Если кредиторы продолжают поддерживать предприятия, которые не способны самостоятельно обслуживать долги, капитал остается связанным в неэффективном бизнесе вместо того, чтобы направляться в более продуктивные компании.

МВФ также выявил связь между капитализацией банков и их кредитами компаниям этой категории. У банков, капитал первого уровня которых ниже медианного показателя по стране, на «зомби-компании» приходится 16% кредитов. У более хорошо капитализированных банков этот показатель составляет 12%.

В Китае растет доля финансово неустойчивых компаний

Дополнительные признаки ухудшения ситуации наблюдаются в Китае. Согласно исследованию аналитиков Natixis, доля публичных китайских компаний, доходов которых недостаточно для покрытия процентных платежей, выросла примерно с 6% в 2019 году до 12,5% в июне 2026 года. Это почти вдвое выше приведенного в исследовании глобального показателя в 6,5%.

Аналитики также обращают внимание на государственную поддержку отдельных отраслей, в том числе производства полупроводников. Такая поддержка может стимулировать расширение бизнеса, однако увеличение масштабов производства само по себе не гарантирует высокой прибыльности.

Ситуация напоминает некоторые процессы, наблюдавшиеся в Японии после обвала рынка активов в начале 1990-х годов. Тогда поддержка слабых предприятий со стороны банков способствовала сохранению неэффективного бизнеса и затрудняла восстановление экономики. Однако это историческая аналогия, а не свидетельство того, что Азия неизбежно повторит японский сценарий.

Чем рискует экономика

По оценке МВФ, если применить к долгам «зомби-компаний» в десяти азиатских экономиках типичные для проблемных заемщиков показатели дефолтов и возврата средств, к концу 2025 года почти 23% такой задолженности пришлось бы списать или реструктурировать. Это расчетный сценарий, а не оценка уже произошедших списаний.

Рост доли финансово неустойчивых предприятий не означает, что региону неизбежно грозит массовая волна банкротств. Однако он указывает на накопление рисков в корпоративном секторе. Для банков и инвесторов это означает необходимость внимательнее оценивать качество кредитов и способность компаний обслуживать обязательства. Бизнесу, работающему с азиатскими поставщиками и партнерами, также важно учитывать их финансовую устойчивость при оценке рисков сотрудничества.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.