Российский бизнес в 2026 году активнее ищет заемные деньги, но это не обязательно оборачивается ростом кредитования. В третьем квартале число компаний, обратившихся за финансированием через «Сравни», выросло на 25% год к году, а одобрение получили лишь 1,4% заявок, рассказали «Инку» в пресс-службе платформы. Однако на общероссийском рынке августовские выдачи кредитов малому и среднему бизнесу снизились на 5% относительно прошлого года, по данным ЦБ. Эти показатели нельзя сравнивать напрямую, но вместе они поднимают вопрос: насколько интерес предпринимателей к финансированию превращается в реальные кредиты?

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Данные «Сравни» показывают, что через площадку финансирование ищет больше компаний, чем год назад. При этом доля одобренных заявок снизилась: в первом полугодии 2026 года она составляла 7%, а в третьем квартале — 1,4%.

Статистики одного канала обращения за деньгами не может свидетельствовать за все российские банки, к тому же абсолютное число заявок и компаний маркетплейс не раскрывает. Однако низкую долю одобрений директор профильного направления малого и среднего бизнеса (МСБ) «Сравни» Равшан Хадыров связывает с осторожностью банков, которые тщательно оценивают риски заемщиков.

Средняя сумма запрошенного кредита на площадке составила 8,8 млн руб., одобренного — 7,9 млн руб. Однако эта разница не означает, что банки в среднем урезают каждую заявку на 900 тыс. руб., для такого вывода нужно сравнить запрос и решение по одним и тем же кредитам.

Что показывает статистика по всей стране

Данные Банка России позволяют посмотреть не на обращения, а на фактически выданные кредиты. В августе банки предоставили МСБ 1,108 трлн руб. — на 5% меньше, чем годом ранее, и на 15,6% меньше, чем в июле.

При этом общая задолженность МСП перед банками продолжила расти. На 1 сентября она достигла 14,767 трлн руб, увеличившись на 2,3% за месяц и на 6,6% за год.

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Противоречия здесь нет. Выдачи показывают, сколько новых кредитов бизнес получил за месяц. Задолженность — сколько он еще должен банкам по всем непогашенным кредитам. Поэтому снижение новых выдач может сочетаться с ростом общей суммы долга.

Растет и просроченная задолженность. На 1 сентября она составила 582 млрд руб. — на 3% больше, чем месяцем ранее, и на 10,9% больше, чем год назад. Таким образом, в годовом сравнении просрочка увеличивалась быстрее, чем весь кредитный портфель МСП. Но сама по себе эта статистика не объясняет, почему банки одобряют или отклоняют новые заявки.

За деньгами чаще обращается торговля

Среди компаний, искавших финансирование через «Сравни», больше всего представителей торговли — на них пришлось 37% запросов. Далее идут строительство с долей 17%, производство — 14% и логистика — 9%.

Средний срок финансирования составил 18 месяцев. Компания связывает его с интересом бизнеса к инвестиционным целям.

Кроме того, не все обращения за финансовыми продуктами связаны с получением кредита. В общей структуре запросов на площадке бизнес-кредиты занимают 54%, расчетно-кассовое обслуживание — 38%, банковские гарантии — 5%, лизинг — 3%. Эту разбивку не стоит воспринимать как структуру спроса исключительно на заемные деньги.

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Гарантии — отдельная потребность бизнеса

Количество банковских гарантий, оформленных онлайн через площадку, выросло на 30% по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Рост относится именно к этому каналу оформления, а не ко всему рынку.

Хадыров связывает его с участием МСБ в закупках и необходимостью обеспечивать обязательства по контрактам.

«Гарантия помогает бизнесу выполнять требования заказчиков без необходимости привлекать кредит на всю сумму обязательства», — объясняет он.

Рост интереса к финансовым продуктам может отражать разные задачи: одним компаниям нужны заемные средства, другим — обеспечение для работы по контрактам.

Что это значит для бизнеса

Главное различие — между желанием получить деньги и фактическим финансированием. Рост числа заявителей на одной площадке показывает интерес к ее предложениям, но не доказывает, что спрос вырос на всем рынке или что банки стали чаще отказывать.

Общероссийская статистика дает другой срез: в августе новые выдачи кредитов МСП сократились, тогда как накопленная задолженность и просрочка выросли. Вместе эти данные помогают увидеть ситуацию с разных сторон, но не дают простого объяснения происходящего.

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