На крупной отраслевой конференции в Пекине ведущие китайские специалисты в области искусственного интеллекта поделились осторожными прогнозами. Несмотря на впечатляющий прогресс последних лет, они полагают, что Китаю вряд ли удастся догнать США в этой технологической гонке в ближайшем будущем. Ключевым фактором отставания эксперты называют существенный разрыв в доступе к вычислительным ресурсам, необходимым для разработки следующего поколения ИИ, пишет South China Morning Post.

Freepik

Технический руководитель команды Qwen в Alibaba Group Holding Линь Цзюньян отметил, что американские компании, такие как Google DeepMind и OpenAI, обладают вычислительными мощностями, превосходящими китайские на один-два порядка. По его оценке, вероятность того, что какая-либо китайская компания превзойдет этих гигантов в ближайшие три-пять лет, составляет менее 20%.

«Самое важное, что OpenAI и другие компании вкладывают огромные вычислительные ресурсы в исследования следующего поколения. Тем временем в Китае мы работаем на пределе возможностей, чтобы удовлетворить ежедневный спрос, который уже поглощает большую часть наших мощностей», — сказал он.

Согласился с этой оценкой и Тан Цзе, соучредитель компании Zhipu AI. Он предостерег от поспешных выводов о сокращении разрыва, основанных лишь на публично представленных моделях с открытым исходным кодом, популярных в Китае. По его мнению, отставание может даже увеличиваться, так как у США есть много перспективных разработок, которые не были представлены публично.

Несколько более оптимистичную точку зрения высказал Яо Шунью, новый главный специалист по ИИ в Tencent Holdings и бывший исследователь OpenAI. Он допустил, что через три-пять лет ведущей компанией в области ИИ может стать китайская, сославшись на исторический успех страны в масштабировании технологий в других сферах, например, в производстве электромобилей.

В то же время он признал серьезные препятствия, включая нехватку критически важного оборудования для производства передовых полупроводниковых чипов, недостаток ресурсов для внедрения ИИ в бизнесе и потребность в более рискованных фундаментальных исследованиях.

«Мы являемся экспертами в области оптимизации существующих систем, позволяющей максимально эффективно использовать как можно меньшее количество графических процессоров, но нам всё ещё не хватает готовности идти на риск, чтобы определить следующую парадигму», — пояснил Яо Шунью.

Тан Цзе выразил надежду на то, что новое поколение «рискованных» исследователей из Китая поможет совершить прорыв, если государство продолжит улучшать инновационную среду. Он также отметил, что ситуация может измениться, когда снизится текущая высокая нагрузка, связанная с внедрением ИИ, и у молодых специалистов появится больше времени на прорывные исследования.

Контекстом для этих дискуссий стали недавние изменения в торговой политике. В конце прошлого года Вашингтон смягчил экспортные ограничения, одобрив продажу чипов Nvidia H200 в Китай. Однако, по некоторым данным, Пекин в рамках стратегии импортозамещения может приостанавливать заказы на американские чипы, поощряя переход на отечественные аналоги.