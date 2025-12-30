Китайская компания Zhipu AI, известная за рубежом как Z.ai, сделала решительный шаг к историческому статусу. Во вторник 30 декабря она начала продажу своих акций, стремясь привлечь около 4,35 млрд гонконгских долларов (около $560 млн). Этот шаг приближает стартап к цели стать первым в мире разработчиком больших языковых моделей (LLM), который выйдет на публичные торги через IPO на Гонконгской фондовой бирже, пишет South China Morning Post (SCMP).

Freepik

Запуск запланирован на 8 января, и ставки высоки, ведь звание «первого публичного LLM-разработчика» пока что свободно. Однако конкуренция не дремлет: другой китайский гигант, Minimax Group, также готовится к своему IPO, находясь в активной стадии процесса. Это создает напряженную гонку, где Zhipu AI может вырваться вперед и застолбить за собой исторический титул.

Стартап установил цену предложения в 116,20 гонконгских доллара за акцию. При успешном размещении рыночная стоимость компании после листинга может составить около 51,16 млрд гонконгских долларов, а чистая выручка — примерно 4,17 млрд.

Этот шаг происходит на фоне настоящего бума технологических IPO в Гонконге. В декабре десятки китайских технологических компаний, от ИИ и полупроводников до биотехнологий, ускорили свои планы по выходу на биржу.

Успех недавних дебютов, таких как производители графических процессоров Moore Threads Technology и MetaX Integrated Circuits, чьи акции взлетели на 425% и 693% в первый же день торгов, только подогревает аппетиты инвесторов.

Аналитики предсказывают большой интерес к IPO Zhipu AI. Заместитель директора Prudential Brokerage Элвин Чунг считает, что розничное размещение может привлечь более 400 тыс. частных инвесторов в Гонконге. Однако он отмечает, что в первый день торгов вряд ли повторится феноменальный скачок акций, как у компаний с материка, из-за разной инвестиционной среды.

За плечами у Zhipu AI — мощная поддержка: за время подготовки к IPO компания провела восемь раундов финансирования, привлекши свыше 8,3 млрд юаней (около $1,2 млрд) при участии таких титанов, как Meituan, Alibaba, Tencent и Xiaomi, а также ведущих венчурных фондов.

В один день с Zhipu AI на торги в Гонконге выйдут и другие перспективные компании: производитель графических процессоров Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor и разработчик хирургических роботов Edge Medical, что свидетельствует об активном оживлении рынка.

Однако такой наплыв новых бумаг вызывает у некоторых экспертов опасения по поводу ликвидности и способности рынка поглотить все предложения без давления на котировки.

