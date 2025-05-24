Исследователи сосредоточились на трех ключевых вопросах: влияет ли тип белка на увеличение массы мышц, важно ли равномерное распределение потребления белка в течение дня и играет ли роль умеренное, но достаточное количество белка в рационе. Исследование установило, что на все три вопроса ответ отрицательный.

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В рамках этого исследования рассматривались три ключевых вопроса о влиянии источника белка (растительного или животного), равномерного распределения потребления белка в течение дня, а также умеренного количества белка на набор мышечной массы при девятидневной диете и силовых тренировках.

Исследователи под руководством Николаса Берда из Университета Иллинойс в Урбана-Шампейн пришли к выводу, что на все три вопроса ответ — отрицательный. Несмотря на общепринятое мнение о том, что животные белки более эффективны для наращивания мышечной массы, результаты могут не отражать долгосрочные эффекты сбалансированной веганской диеты.

В одном клиническом исследовании не было обнаружено значительных различий в синтезе мышечного белка между веганами и всеядными после 10-недельных силовых тренировок на лабораторной диете. Участники употребляли 1,6–1,8 гр белка на кг массы тела, что превышает необходимую норму для эффективного наращивания мышц. Николас Берд отметил, что участники-веганы получали большую часть белка из добавок, что слабо отражает реальные пищевые привычки веганов в повседневной жизни.

Мясо или растительный белок?

Берд и его коллеги исследовали, как регулярное употребление разнообразной веганской или мясной диеты из цельных продуктов влияет на скорость синтеза мышечного белка с течением времени. Они также хотели проверить, как равномерное распределение умеренного потребления белка (1,1–1,2 гр на кг массы тела в день) в течение дня может способствовать росту мышц.

Предыдущее исследование, проведенное в лаборатории Берда, выявило, что потребление белка свыше 1,1 гр на кг массы тела в день не оказывает значительного влияния на скорость синтеза мышечного белка при силовых тренировках.

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В новом исследовании приняло участие 40 здоровых и активных взрослых в возрасте от 20 до 40 лет. Перед началом испытания участники проходили семидневную адаптационную диету. Их случайным образом распределили на группы веганов и всеядных. Команда исследователей предоставила все необходимые продукты, часть из которых употреблялась в лаборатории, а большая часть — дома.

В рационе всеядных участников около 70% белка поступало из животных источников, в то время как веганская диета обеспечивала сбалансированное содержание аминокислот для потребления полноценного белка.

В ходе исследования вегетарианскую и всеядную группы дополнительно разделили на подгруппы. Одна из них употребляла примерно одинаковое количество белка в каждом из трех основных приемов пищи, в то время как другая группа имела более разнообразное питание на протяжении дня и увеличивала белок к концу дня.

Каждые три дня все участники выполняли серию упражнений для укрепления мышц в лаборатории, при этом они также носили акселерометры, чтобы отслеживать уровень физической активности вне лабораторной обстановки.

Участники эксперимента ежедневно пили воду, содержащую стабильный изотоп водорода — дейтерий. Это позволяло отслеживать синтез мышечного белка. Ученый Берд был удивлен, обнаружив, что скорость мышечного синтеза у веганов и всеядных одинаковая. Распределение потребления белка в течение дня также не влияло на прирост мышечной массы, что противоречило предыдущим исследованиям.

Что действительно работает?

Результаты не выявили разницы в скорости синтеза мышечного белка у веганов и людей, употребляющих в пищу продукты животного происхождения. Более того, распределение белка в течение дня не влияет на увеличение мышечной массы.

Берд отметил, что раньше считалось важным равномерно получать питательные вещества в течение дня, но теперь ясно, что главное — съесть достаточное количество качественного белка сразу после тренировки. Именно это помогает добиться нужного результата.