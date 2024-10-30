15 октября постановлением Таганского районного суда Москвы организация Telegram Messenger Inc. была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб., сообщает ТАСС.

Причина штрафа до настоящего момента не называлась. Сейчас стало известно, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление нескольких каналов, на которых содержались призывы к жителям Урала выйти из состава РФ. Также в список попали каналы с пропагандой ультраправых идей и каналы, призывающие поддерживать Вооруженные силы Украины. Об этом сообщается в решении суда.

«Роскомнадзором в рамках исполнения требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в адрес владельца информационного ресурса Telegram — в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены уведомления о нарушении порядка распространения информации, — говорится в документе. — В установленный федеральным законом срок — в течение суток с момента получения уведомлений — с информационного ресурса Telegram информация, распространяемая с нарушением закона, не удалена‭».

Известно, что первоначально каналы с призывами к нарушению территориальной целостности РФ выявили работники прокуратуры и передали информацию об этом в Роскомнадзор. В августе Telegram был оштрафован за аналогичное правонарушение также на 4 млн руб.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним, а также за публикацию иной информации, распространение которой в России запрещено.

Ранее 17 российских телеканалов потребовали взыскать с Google 2 ундециллиона руб. за блокировку аккаунтов на YouTube. Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока этого не произошло, неустойка ежедневно растет.