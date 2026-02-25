Власти Республики Алтай ужесточают правила торговли спиртным. С началом весны жители региона не смогут приобретать алкоголь по воскресеньям и в 14 праздничных дат, включая Новый год, Рождество, День Победы, День защиты детей и День знаний. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

Austin/Unsplash

Помимо запрета на воскресную торговлю, с 1 марта под ограничения попадают магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. Им придется полностью свернуть розничную продажу спиртного — вернуть продукцию поставщикам или переместить ее в другие точки. Владельцы некоторых торговых помещений уже уведомили покупателей о грядущем закрытии.

В будние дни время продажи алкоголя также существенно сократится. С понедельника по четверг купить спиртное можно будет лишь с 11 до 19 часов, по пятницам — с 11 до 16, по субботам — с 11 до 14. Ранее торговля была разрешена с 10 утра до 11 вечера. Ограничения не затронут рестораны, кафе и бары.

Предпринимателей предупредили об ответственности за нарушение новых требований. Как пояснил Максимов, в ряде торговых точек уже размещены информационные сообщения для населения о грядущих изменениях. Нарушителям грозят штрафы до 300 тыс. руб. с конфискацией продукции и последующее аннулирование лицензии.

Глава республики Андрей Турчак ранее объяснил введение воскресного запрета необходимостью подготовки граждан к трудовой неделе.

Кроме того, с 1 марта в регионе полностью запрещена работа алкомаркетов и розничных точек, расположенных вблизи детских садов и школ.

Вслед за другими регионами

Республика Алтай не единственный субъект, ужесточающий алкогольное законодательство. С 1 марта аналогичные меры начнут действовать в Вологодской области, где спиртное можно будет купить всего два часа — с 12 до 14 — с понедельника по пятницу и c 08 до 23 в выходные, а в праздники торговля полностью запрещена. Магазины в многоквартирных домах там также лишатся права продавать алкоголь.

В Красноярском крае с весны сокращается время продажи спиртного в магазинах при жилых домах и заведениях общепита на первых этажах — теперь только с 10 до 21 часа. Полностью трезвыми станут 1 июня и 1 сентября.

Московская область ввела ограничения еще в сентябре 2025 года. Там запрещена продажа алкоголя во дворах многоквартирных домов, а лицензию могут получить лишь магазины с входом со стороны улицы не дальше 30 метров от дороги. Для ресторанов и кафе в жилых домах действует ночной запрет с 23 до 8 часов.

