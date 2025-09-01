На территории бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге готовятся возобновить работу производственные линии, на которых будут выпускать китайские кроссоверы Omoda и Jaecoo. Первым подтверждением этих планов стало размещение вакансий на портале по поиску сотрудников, сообщает издание 5koleso.ru.

Фото: Wikipedia, Autosdeprimera

Вакансии открыты для самых разных специалистов: на площадке в Шушарах требуются операторы производственной линии, техники в цеха окраски и сборки, контролёры геометрии кузова, мастера инспекции, а также специалисты по закупкам автокомпонентов. Работодателем выступает холдинг «АГР», которому после ухода Hyundai достались производственные мощности завода General Motors и южнокорейской компании.

Согласно предварительным данным, именно на этой площадке планируют наладить выпуск кроссоверов Omoda и Jaecoo, но они будут выходить под новыми брендами — Onvis и Jeland. На первых этапах запуск предполагается в формате крупноузловой сборки.

Таким образом, петербургский автозавод получает «вторую жизнь» и возвращает себе статус одной из ключевых производственных площадок российского автомобильного рынка.