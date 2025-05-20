На Чукотке одобрили снижение налога на водный транспорт в четыре раза
Депутаты Чукотского автономного округа поддержали законопроект о четырехкратном снижении транспортного налога на водный транспорт, включая катера и моторные лодки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Владислав Кузнецов пояснил, что инициатива учитывает климатические особенности региона, где навигационный сезон длится всего 3–4 месяца, то есть жители Чукотки могут пользоваться водным транспортом в течение одного квартала. «Поэтому снижаем налог, оставляя только четвертую часть ставки от действующего налога», — написал он.
Он отметил, что
- для транспорта до 100 л.с. (до 73,55 кВт) налог будет снижен с 40 рублей до 10 рублей (с каждой лошадиной силы);
- для транспорта свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) снижение с 80 рублей до 20 рублей (с каждой лошадиной силы).