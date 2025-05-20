Депутаты Чукотского автономного округа поддержали законопроект о четырехкратном снижении транспортного налога на водный транспорт, включая катера и моторные лодки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Губернатор Владислав Кузнецов пояснил, что инициатива учитывает климатические особенности региона, где навигационный сезон длится всего 3–4 месяца, то есть жители Чукотки могут пользоваться водным транспортом в течение одного квартала. «Поэтому снижаем налог, оставляя только четвертую часть ставки от действующего налога», — написал он.

Он отметил, что