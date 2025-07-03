Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства об экспериментальном правовом режиме (ЭПР) для тестирования беспилотных карьерных самосвалов на Баимском горно-обогатительном комбинате (ГОК) на Чукотке. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства Владимир Волошин.

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Он отметил, что это первый в России ЭПР для автономной техники в горной отрасли, не затрагивающий дороги общего пользования, а правила безопасности горных работ. Эксперимент продлится три года после одобрения правительством, точная дата старта не названа.

Генеральный директор ООО «УК Баимская» Георгий Фотин пояснил, что в условиях арктического климата и особенностей месторождения Песчанка беспилотная техника необходима для повышения производительности и безопасности.

На первом этапе в самосвалах будут находиться водители для контроля, затем их заменят удаленные операторы, а на финальном этапе машины станут полностью автономными под надзором диспетчера. В эксперименте задействуют до 50 самосвалов грузоподъемностью 320 т, которые будут перевозить руду из карьера на фабрику в едином цифровом контуре с буровыми установками.

Основатель и генеральный директор компании Excellence Expert Виктория Шубочкина назвала Баимский ГОК идеальным полигоном для тестов из-за экстремальных условий, высокой стоимости труда и сложной логистики. По ее оценке, экономия на логистике даже в 5–10% принесет сотни миллионов рублей выгоды ежегодно.

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Она отметила, что строительство ГОКа с нуля позволяет сразу внедрять цифровые карты и системы связи, а для работы в Арктике нужны морозоустойчивые датчики, надежная связь (LTE/5G, спутники) и ИИ, адаптированный к снегу и туману.

Потенциальными участниками эксперимента Шубочкина считает «БелАЗ» с «Вист майнинг технолоджи» (ГК «Цифра»), уже тестировавшими беспилотные самосвалы в Сибири и Казахстане при -50 °C. Возможна кооперация с группой ГАЗ или китайскими Sany и Xuzhou, но их решения могут не соответствовать российским стандартам и арктическим условиям. «Камаз», «Цифра» и Starline не участвуют в проекте, сообщили газете их представители.