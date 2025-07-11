Единый преференциальный режим для бизнеса появится на территории Дальнего Востока и Арктики, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, мера поможет повысить инвестиционную привлекательность регионов, создать новые рабочие места и улучшить качество жизни.

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Единый режим объединит существующие преференциальные системы, такие как территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), Арктическая зона РФ (АЗРФ) и специальные административные районы (САР).

«Зачем мучить людей, которые хотят вложить деньги в Дальний Восток? Они довольно похожи, там разница в нюансах, и иметь один, единый такой супер-ТОР, супертерриторию опережающего развития, которая будет весь наш Дальний Восток и Арктика, это разумное и естественное развитие существующих режимов», — пояснил Чекунков.

Новая модель преференций будет представлена на X Восточном экономическом форуме в сентябре, после чего в 2025–2026 годах планируется внести соответствующий законопроект в Госдуму. Поддержка будет предоставляться только новым инвестиционным проектам с минимальным объемом вложений 10 млн руб. Министр уточнил, что некоторые инвесторы пытаются включить в ТОР уже действующий бизнес, что не соответствует целям программы.

Для упрощения взаимодействия с резидентами создадут цифровую платформу, интегрированную с системами Минфина России и налоговой службы. Инвесторы смогут выбирать набор преференций, закрепленных в соглашениях. Кроме того, для отдельных видов деятельности льготы будут доступны только при размещении ценных бумаг на бирже.