Согласно последнему ежегодному отчету Oxfam о неравенстве, состояние миллиардеров в 2024 году резко возросло. Это произошло в результате того, что богатейшие люди мира все больше пользуются наследством и влиятельными связями, сообщает CNBC. Совокупное состояние самых богатых людей мира за год выросло с $13 трлн до $15 трлн.

Это второй по величине ежегодный прирост богатства миллиардеров с момента начала ведения учета Oxfam. При этом число живущих в бедности практически не изменилось с 1990 года, сообщает благотворительная организация, ссылаясь на данные Всемирного банка.

1% самых богатых людей владеют почти 45% всех богатств, в то время как 44% человечества живут за чертой бедности. Поскольку богатство богатейших людей мира растет быстрее, чем прогнозировалось ранее, Oxfam ожидает, что в течение десятилетия в мире будет не менее пяти триллионеров.

«Захват глобальной экономики несколькими привилегированными людьми достиг высот, которые раньше считались немыслимыми», — заявил исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар. По его словам, неспособность остановить миллиардеров теперь порождает будущих триллионеров. Не только темпы накопления их богатства ускорились в три раза, но возросла и их власть.

В отчете подчеркивается рост «незаслуженного богатства»: 60% богатства миллиардеров теперь достается им по наследству, благодаря монополии или «связям». Доклад Oxfam Takers Not Makers появился в тот момент, когда миллиардер Дональд Трамп возвращается в Белый дом, а 3 тыс. лидеров более чем из 130 стран готовятся принять участие в ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Илон Маск, генеральный директор компании Tesla и близкий соратник Трампа, по данным отчета Informa Connect Academy, может стать первым в мире триллионером к 2027 году. В настоящее время его состояние составляет около $440 млрд, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index.

Уходящий президент США Джо Байден ранее предупредил о росте олигархии, формирующейся в Америке и обладающей огромным богатством, властью и влиянием. «Люди должны иметь возможность зарабатывать столько, сколько могут, но платить, — играть по тем же правилам, платить свою справедливую долю налогов», — сказал он в своем прощальном обращении.

Oxfam призывает правительства взять на себя обязательство обеспечить, чтобы доходы 10% самых богатых людей не превышали доходы 40% самых бедных людей во всем мире. Глобальные экономические правила должны быть скорректированы, чтобы позволить разрушение монополий, а корпоративное регулирование и глобальная налоговая политика должны быть адаптированы, чтобы богатые платили свою справедливую долю, считает благотворительная организация.

Деньги, которые перетекают на банковские счета сверхбогатых людей вместо столь необходимых инвестиций в учителей и лекарства, «вредны не только для экономики — они вредны для человечества», — говорит Бехар из Oxfam.

По его словам, многие из так называемых self-made на самом деле являются наследниками огромных состояний, передаваемых поколениями незаслуженных привилегий. Не облагаемые налогом миллиарды долларов наследства — это оскорбление справедливости, увековечивающее новую аристократию, где богатство и власть остаются в руках немногих.

Однако есть богатые люди, которые планируют пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительные цели. Соучредитель Stack Overflow Джефф Этвуд говорит, что он это сделает в течение следующих пяти лет.