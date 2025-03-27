В Средиземном море на дне впадины Калипсо, глубина которой составляет более 5,1 тыс. метров, находится одна из самых высоких концентраций морского мусора, когда-либо обнаруженных в глубинах океана. Исследователи обнаружили в общей сложности 167 объектов на морском дне: в основном пластик, стекло, металл и бумагу.

Из них 148 были подтверждены как морской мусор, в то время как 19 возможно имеют человеческое происхождение. Это представляет собой одну из самых высоких концентраций морского мусора, когда-либо зарегистрированных на таких экстремальных глубинах. Результаты подробно изложены в исследовании, опубликованном в журнале Marine Pollution Bulletin.

Ведущими авторами являются Микель Каналс с факультета наук о Земле Университета Барселоны; Георг Ханке из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (JRC); Франсуа Гальгани из Французского научно-исследовательского института эксплуатации моря (IFREMER); и Виктор Весково из американской компании Caladan Oceanic.

Чтобы достичь дна впадины, что является ключевой задачей исследования, команда использовала современный пилотируемый подводный аппарат под названием Limiting Factor. Этот глубоководный аппарат (DSV) сделал снимки, показывающие, что морской мусор не ограничивается береговыми линиями, поверхностными водами или мелководьем, но также скапливается в самых глубоких и отдаленных частях Средиземного моря. Это море особенно уязвимо для воздействия человека.

Обломки на дне впадины Калипсо имеют разное происхождение, как наземное, так и морское. Автор: Caladan Oceanic

Мусор, обнаруженный международной группой в бездне Калипсо, свидетельствует о необходимости реализации глобальных политических мер по сокращению отходов в океане, а также по поощрению изменения потребительских привычек граждан и сокращению отходов в целях защиты морей и океанов по всему миру.

Калипсо — впадина, расположенная в 60 км к западу от побережья Пелопоннеса в Греции, в так называемом Эллинском желобе, с несколькими похожими, но более мелкими впадинами. Расположенная в зоне высокой сейсмичности из-за активных разломов, она окружена довольно крутым, ступенчатым рельефом и имеет склоны в тысячи метров и практически плоское дно. Внутренняя часть впадины, глубиной более 5,1 тыс. метров, имеет почковидную форму и размеры примерно 20 км на 5 км.

«Мусор на дне впадины Калипсо поступает из разных источников, как наземных, так и морских. Он мог попасть туда разными путями, включая как дальний перенос океанскими течениями, так и прямой сброс», — объясняет Микель Каналс, профессор кафедры динамики Земли и океана и директор кафедры устойчивой синей экономики UB.

По его словам, некоторые легкие отходы, такие как пластик, поступают с побережья, откуда они попадают в бездну Калипсо, всего в 60 км. Виды пластика, такие как пакеты, дрейфуют прямо над дном, пока не будут частично или полностью захоронены или не распадутся на более мелкие фрагменты.

«Мы также обнаружили доказательства того, что лодки сбрасывали мешки с мусором, о чем свидетельствует нагромождение различных видов отходов, за которым следует почти прямолинейная борозда. К сожалению, что касается Средиземного моря, было бы не ошибкой сказать, что “ни один дюйм его не является чистым”», — предупреждает эксперт.

Желоб Калипсо улавливает и накапливает антропогенные материалы, которые достигают его дна: это закрытая впадина, которая способствует накоплению мусора внутри нее. Слабые течения в желобе — около двух сантиметров в секунду, а в исключительных случаях 18 — также способствуют осаждению легкого мусора на дне.

Течения переносят плавающий мусор в основном из южной части Ионического моря и из морских районов южнее. Также имеют тенденцию образовываться поверхностные водовороты, концентрирующие мусор внутри суши.

«Когда эти водовороты расположены над желобом Калипсо, часть мусора имеет тенденцию медленно падать на дно, чему способствуют механизмы деградации и балластные процессы, которые увеличивают его плотность. Поверхностные течения также могут переносить мусор из Адриатического моря на север через пролив Отранто и из вод северо-западной Греции», — говорят исследователи.

Доступ к самым глубоким морским бассейнам — это огромная проблема, требующая использования передовых технологий. В данном случае инновацией является подводная лодка Limiting Factor, построенная Triton Submarines.

Это транспортное средство, которое выводится на специально подготовленные плавучие базы, способно перевозить двух пассажиров в самые глубокие океанские впадины. Во время осмотра морского дна это уникальное технологическое устройство движется медленно (около 1,8 км/ч) для получения качественных изображений.

Calypso Deep Limiting Factor смог преодолеть расстояние, эквивалентное 650 метрам по прямой, за 43 минуты пребывания у дна. «При каждом погружении больше времени обычно уходит на спуск и подъем транспортного средства обратно на поверхность, чем на осмотр дна. Каждое полное погружение обычно занимает несколько часов», — отмечает Каналс.

Эта технология позволила рассчитать плотность морского мусора на дне впадины, хотя никаких существенных воздействий на морскую жизнь не было обнаружено, поскольку она особенно обеднена в этой пропасти Ионического моря. Снимки показали только присутствие вида Coryphaenoides mediterraneus, рыбы семейства макрурусовых, и десятиногого рачка Acanthephyra eximia.

«Однако в местах с большим биоразнообразием существуют различные типы взаимодействия между мусором, отложенным на дне, и организмами, такие как ловля рыбы-призрака, захоронение, зацепление или проглатывание, а также использование мусора в качестве субстрата, где животные могут расти, прятаться или откладывать яйца», — заявил Каналс.

Средиземное море — одно из самых загрязненных морским мусором морей. Первые свидетельства наличия мусора на дне мирового океана датируются 1975 годом в проливе Скагеррак в Северной Атлантике. Каньоны и подводные горы являются основными точками скопления мусора, который может быть захоронен, измельчен или перемещен под действием силы тяжести, океанических течений и других океанографических факторов.

Сегодня Средиземноморье является морским регионом, особенно затронутым этой экологической проблемой. В 2021 году исследование уже определило Мессинский пролив как район с самой высокой известной плотностью морского мусора в мире (Miquel Canals et al., Environmental Research Letters). Это настоящая горячая точка, где скапливается большое количество отходов.

По словам Каналса, средиземноморье — это замкнутое море, окруженное человечеством, с интенсивным морским движением и широко распространенной рыболовной деятельностью. Данные, полученные в ходе исследований, должны пробудить глобальные усилия, и в частности в Средиземноморье, по сокращению сброса отходов, особенно пластика, в окружающую среду и море, в соответствии с Глобальным договором ООН о пластике против загрязнения пластиком, который все еще ожидает одобрения.

В отличие от других популярных мест, таких как пляжи или побережье, «океанское дно все еще в значительной степени неизвестно обществу в целом, что затрудняет повышение социальной и политической осведомленности о сохранении этих пространств», — продолжает эксперт.

«Необходимо объединить усилия ученых, коммуникаторов, журналистов, СМИ, влиятельных лиц и других людей с социальным влиянием. Проблема существует, и она имеет огромный масштаб, даже если она не видна напрямую. Мы не должны забывать об этом», — заключает Микель Каналс.

Но не только загрязнение морей и океанов представляет опасность. Ранее исследование Университета Британской Колумбии в Канаде показало, что опасность, угрожающая самолетам, возрастает. Еще не было случаев, чтобы падающий кусок космического мусора врезается в самолет, но если это произойдет, последствия почти наверняка будут катастрофическими.