Генеральный директор Glassdoor Кристиан Сазерленд-Вонг на собеседованиях любит задавать кандидатам один и тот же вопрос: «О какой работе вы мечтаете?» Кажущийся простым на первый взгляд, он помогает понять амбиции и стремления человека, а также обнаруживает главный тревожный звонок.

По мнению руководителя, ответы «Я не уверен», «Я не думал об этом» или «Мне просто нужна работа, которая хорошо оплачивается» могут свидетельствовать об отсутствии у человека цели или стремления к карьере. Для Сазерленда-Вонга это — главный красный флаг и причина для отказа.

Гендиректор Glassdoor не единственный менеджер, который использует на собеседованиях вопрос о работе мечты. Эксперт по карьере LinkedIn Эндрю Маккаскилл отмечает, что в ходе собеседований обязательно нужно делать акцент на роли, которую человек хочет выполнять в компании.

«Лучший ответ на вопрос о работе мечты должен показывать, как текущая роль поможет вам достичь этой мечты», — говорит Маккаскилл, который был вице-президентом в таких компаниях, как Weber Shandwick и Nielsen. Распространенная ошибка, которую допускают кандидаты во время поиска работы, — это создание впечатления, что им нужна просто «та» работа, а не «эта». Но важен энтузиазм по отношению к предлагаемой работе.

Если работа мечты относится к другой компании или отрасли, человек все равно может сформулировать свой ответ так, чтобы связать его данной вакансией. Если прямо сказать менеджеру по подбору персонала, что эта роль не соответствует будущим целям, человек рискует потерять возможность.

«Вы же не скажете CMO, проводящему собеседование на должность маркетолога, что ваша мечта — работа в сфере корпоративных финансов, — говорит Маккаскилл. — Интервьюер, возможно, оценит вашу открытость, но, скорее всего, не позволит вам заниматься поисками себя за чужой счет».

Чтобы собеседование прошло более успешно, нужно тщательно подготовиться к нему. Исполнительный вице-президент рекрутинговой компании Career Group Companies Эмили Левин, назвала 3 главные ошибки, которые кандидаты допускают на собеседованиях. На ее счету — тысячи интервью.