Каспийское море продолжает мелеть, и в результате этого процесса начинают формироваться новые острова. Недавно российские ученые подтвердили появление одного из них — зарождающегося острова в крупнейшем внутреннем водоеме планеты.

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В ходе комплексной экспедиции Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Каспийского филиала ИО РАН и Астраханского государственного природного заповедника в Северный Каспий ученым удалось подтвердить существование нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный.

Остров впервые зафиксировали на спутниковых снимках в ноябре 2024 года. Позднее экспедиция подтвердила его существование. Исследователи планировали высадиться на него, но не смогли из-за неблагоприятной погоды и мелководья у его берегов.

Возможно, в будущем остров станет больше. Сейчас Каспийское море находится в фазе максимального стока реки Волги — самой длинной реки Европы и главного источника воды для этого водоема. Когда сток вернется к нормальному или понизится, уровень воды в море, вероятно, снизится, и остров поднимется выше над поверхностью.

Каспийское море — крупнейший в мире замкнутый водоем, не имеющий естественного соединения с Мировым океаном. По географическим признакам оно относится к озерам, но по химическому составу и размеру напоминает море. Вода в Каспии соленая, однако ее соленость составляет около трети от солености океанической, что делает его уникальной природной системой, сочетающей свойства как озера, так и моря.

На протяжении последнего века уровень воды в Каспийском море неоднократно менялся, однако в последние годы наблюдается особенно стремительное снижение. В период с 2002 по 2015 год уровень воды ежегодно уменьшался более чем на 6 сантиметров, а с 2020 года темпы падения увеличились до 30 сантиметров в год.

Ожидается, что изменение климата усилит эту тенденцию, создавая серьезные риски для природы и инфраструктуры. В Каспии обитают уникальные и уязвимые виды, такие как находящийся под угрозой исчезновения каспийский тюлень и шесть видов осетровых, а также сотни видов рыб и беспозвоночных, не встречающихся больше нигде. С понижением уровня воды их среда обитания сокращается, что ставит под угрозу существование этих популяций.

Тем не менее, происходящие изменения могут открыть и новые возможности. По данным Института океанологии, по мере усыхания моря новый остров может заметно увеличиться, предоставив важные места гнездования для редких видов птиц и каспийского тюленя.