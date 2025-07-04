Жизнь на Марсе долгое время казалась научной фантастикой, но стремительное развитие космических технологий и биоинженерии превращает эту мечту в достижимую цель. Исследования последних лет показывают, что колонизация Марса — это не только вопрос полета, но и способность адаптироваться к чуждой среде, использовать местные ресурсы, включая марсианский реголит — смесь песка, пыли и камней, покрывающую поверхность планеты.

Новый прорыв в биоинженерии может приблизить марсианские жилища к реальности, не за счет доставки материалов с Земли, а за счет выращивания их из почвы планеты. Изображение: Shutterstock

Одной из ключевых проблем будущего освоения Марса остается строительство — доставка с Земли традиционных строительных материалов крайне затратна. Поэтому вопрос, как строить из того, что предлагает сам Марс, стал приоритетным для космической инженерии.

Использование природных материалов

Доктор Конгруй Грейс Джин из Техасского университета A&M и ее коллеги из Университета Небраски-Линкольна предложили революционный подход, вдохновленный самой природой. Они разработали живые инженерные материалы на основе синтетических лишайников — симбиотических организмов, в которые входят грибы и цианобактерии. Эти системы способны самостоятельно производить строительные структуры, взаимодействуя с реголитом и солнечным светом — без участия человека.

Их последняя работа, поддержанная NASA, посвящена созданию биоструктур, которые растут и укрепляются прямо на Марсе за счет процессов биоминерализации. Система использует фотоавтотрофные цианобактерии, способные поглощать углекислый газ и азот из атмосферы, превращая их в питательные вещества и кислород. Эти питательные соединения питают нитчатые гетеротрофные грибы, которые в ответ производят биоминералы и полимеры, скрепляющие частицы реголита в прочную массу.

Выносливость в суровых условиях

Такой лишайниковый симбиоз — результат тонкой биоинженерии, вдохновленной природными процессами на Земле. Бактерии, грибы и их биопродукты образуют консолидированную структуру, которая может быть использована для создания баз, куполов и других объектов на поверхности Марса. Учитывая суровые климатические условия, экстремальную температуру и радиацию, устойчивость таких микробных систем — большое достижение.

Это не просто лабораторная теория. Прототипы синтетических структур уже успешно взаимодействуют с имитатором марсианского реголита, воссозданного на Земле. И все это — без доставки питательных растворов, без подкормки, только с использованием света, воздуха и солей. Система работает автономно и без необходимости в человеческой рабочей силе, что критично для миссий с ограниченным персоналом.

По словам Джин, «потенциал этой технологии в обеспечении устойчивого присутствия человека в космосе, а особенно на Марсе, трудно переоценить». Следующий этап — разработка биочернил на основе реголита для 3D-печати зданий прямо на месте, что может открыть путь к масштабной автоматизированной застройке внеземных баз.

Микроскопический вид синтетической лишайниковой системы, в которой флуоресцентные клетки красного цвета — это клетки цианобактерий, а нефлуоресцентные клетки — клетки грибов. Изображение предоставлено доктором Конгруи Грейс Джин

Это направление объединяет биологию, физические науки, инженерию и астробиологию, демонстрируя, как естественные механизмы Земли могут быть переосмыслены для создания искусственной среды обитания в другой части Солнечной системы. Однако колонизация Марса подразумевает нечто большее, чем просто совершить путешествие. Одна из самых серьезных проблем заключается в строительстве зданий так далеко от Земли.

Также остро стоит вопрос устойчивости и цифрового суверенитета: даже на Земле человечество сталкивается с ограничениями интернета, а в условиях другой планеты автономность критически важна. Однако 10 марта 2025 года Nokia объявила об успешной доставке первой сотовой сети на Луну в рамках миссии Intuitive Machines IM-2 в районе южного полюса Луны. Компания успешно проверила ключевые аспекты работы сети, включая передачу рабочих данных на наземную станцию.