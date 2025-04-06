Когда марсоход Perseverance проезжал около мыса Брум-Пойнт на нижних склонах холма Ведьма-Хейзел на краю кратера Джезеро, он наткнулся на камень, который выглядит пузырчатым и странным, как отложение лягушачьей икры. Он состоит из сотен крошечных темно-серых шариков, каждый размером около миллиметра в поперечнике, все они слиплись в одно образование.

Изображение: Daniele Colucci, Unsplash

Ученые назвали скалу St. Pauls Bay (залив Святого Павла) и описали ее как «шокирующую». Ничего подобного в окрестностях нет; из чего она сделана, как она образовалась и как она там оказалась — все это загадки.

Кристаллические минералы, состоящие из скоплений сфер, на Земле известны как гроздевидные образования, и это характерно для многих минералов, механизм образования которых хорошо изучен. Однако на Марсе подобные образования могут образовываться совершенно иначе, особенно с учетом того, что залив Святого Павла несколько отличается от земных гроздевидных образований, таких как виноградный агат или гематит.

Другой способ образования маленьких шариков — из расплавленной породы, которая быстро остывает. Это может происходить при ударе метеорита: тепло от столкновения метеорита с Землей расплавляет шарики материала и разбрасывает их. Такое же явление возможно и при извержениях вулканов.

На Марсе было обнаружено несколько сферических камней. Крошечные сферы, которые назвали «черникой», представляют собой конкреции материала, богатого гематитом. Они образуются в присутствии воды. «Попкорновые» камни с пузырьками в кратере Джезеро, как предполагается, тоже образовались в присутствии воды. Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл крошечные круглые шарики, которые также интерпретировали как водные конкреции.

Механизм формирования залива Св. Павла в настоящее время определить невозможно. Это связано с тем, что он представляет собой так называемую плавучую породу, которая «плавает» над коренной породой, будучи каким-то образом перенесенной с ее первоначального места.

В окрестностях не было других скал, похожих на залив Святого Павла.

«Поскольку мы не знаем, откуда взялся залив Святого Павла, неизвестен и контекст, в котором он образовался, — а это важная информация для определения того, огонь или вода создали странное скопление крошечных шариков, — пишут исследователи. — Однако наблюдения с орбиты выявили близлежащий темный слой скалы, который, возможно, был местом рождения залива Святого Павла. Теперь нам нужно лишь, чтобы Perseverance подобрался немного ближе и взглянул на него».

Согласно другому исследованию, пустынный и сухой Марс когда-то был заполнен водой, существовали не только озера, но и океаны. Наблюдения с использованием георадара показали на Красной планете подземные образования, напоминающие пляжи, давностью 4 млрд лет.