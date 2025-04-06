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На Марсе обнаружен чрезвычайно странный камень, не похожий ни на что другое вокруг

На Марсе обнаружен чрезвычайно странный камень, не похожий ни на что другое вокруг

Когда марсоход Perseverance проезжал около мыса Брум-Пойнт на нижних склонах холма Ведьма-Хейзел на краю кратера Джезеро, он наткнулся на камень, который выглядит пузырчатым и странным, как отложение лягушачьей икры. Он состоит из сотен крошечных темно-серых шариков, каждый размером около миллиметра в поперечнике, все они слиплись в одно образование.

Изображение: Daniele Colucci, Unsplash

Ученые назвали скалу St. Pauls Bay (залив Святого Павла) и описали ее как «шокирующую». Ничего подобного в окрестностях нет; из чего она сделана, как она образовалась и как она там оказалась — все это загадки.

Кристаллические минералы, состоящие из скоплений сфер, на Земле известны как гроздевидные образования, и это характерно для многих минералов, механизм образования которых хорошо изучен. Однако на Марсе подобные образования могут образовываться совершенно иначе, особенно с учетом того, что залив Святого Павла несколько отличается от земных гроздевидных образований, таких как виноградный агат или гематит.

Другой способ образования маленьких шариков — из расплавленной породы, которая быстро остывает. Это может происходить при ударе метеорита: тепло от столкновения метеорита с Землей расплавляет шарики материала и разбрасывает их. Такое же явление возможно и при извержениях вулканов.

На Марсе было обнаружено несколько сферических камней. Крошечные сферы, которые назвали «черникой», представляют собой конкреции материала, богатого гематитом. Они образуются в присутствии воды. «Попкорновые» камни с пузырьками в кратере Джезеро, как предполагается, тоже образовались в присутствии воды. Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл крошечные круглые шарики, которые также интерпретировали как водные конкреции.

Механизм формирования залива Св. Павла в настоящее время определить невозможно. Это связано с тем, что он представляет собой так называемую плавучую породу, которая «плавает» над коренной породой, будучи каким-то образом перенесенной с ее первоначального места.

В окрестностях не было других скал, похожих на залив Святого Павла.

«Поскольку мы не знаем, откуда взялся залив Святого Павла, неизвестен и контекст, в котором он образовался, — а это важная информация для определения того, огонь или вода создали странное скопление крошечных шариков, — пишут исследователи. — Однако наблюдения с орбиты выявили близлежащий темный слой скалы, который, возможно, был местом рождения залива Святого Павла. Теперь нам нужно лишь, чтобы Perseverance подобрался немного ближе и взглянул на него».

Согласно другому исследованию, пустынный и сухой Марс когда-то был заполнен водой, существовали не только озера, но и океаны. Наблюдения с использованием георадара показали на Красной планете подземные образования, напоминающие пляжи, давностью 4 млрд лет.

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