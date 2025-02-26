Согласно новому исследованию, пустынный и сухой Марс когда-то был заполнен водой, существовали не только озера, но и океаны. Наблюдения с использованием георадара показали на Красной планете подземные образования, напоминающие пляжи, давностью 4 млрд лет.

Исследовательская группа дала этому морю название Дейтеронилус. «Мы находим на Марсе места, которые когда-то напоминали древние пляжи и речные дельты, — говорит геолог Бенджамин Карденас из Пенсильванского университета. — Мы обнаружили доказательства существования ветра, волн, прилива и песка, как на настоящих пляжах курорта».

История воды на Марсе представляет собой сложную загадку. На первый взгляд, планета кажется совершенно лишенной влаги. Сейчас проще поверить, что Марс всегда был сухой планетой. Однако растущее количество доказательств показывает, что на Марсе когда-то существовала вода. Тем не менее множество других вопросов все еще остается без ответа. Сколько же воды там было? Когда она исчезла? Куда она делась и какими путями? Как отметил геофизик Майкл Манга из Калифорнийского университета в Беркли: «Океаны играют важную роль на планетах. Они оказывают значительное влияние на климат, формируют поверхность и могут быть средой для существования жизни. Меня особенно вдохновляет возможность заглянуть в те области, где, по нашим предположениям, мог находиться океан, и увидеть то, что мы считаем отложениями на пляже».

На основе данных, собранных марсоходом Zhurong Китайского национального космического управления (CNSA), совместная китайско-американская группа, возглавляемая инженером Цзяньхуэем Ли и геологом Хай Лю из Университета Гуанчжоу, теперь смогла представить более точный ответ по крайней мере на один из этих вопросов: воды было достаточно, чтобы заполнить океан.

Ранее проведенное исследование, основанное на данных, полученных от Zhurong, обнаружило признаки, которые могли указывать на существование береговой линии, однако это предположение не было подтверждено. Данные георадара показали, что вдоль маршрута движения Zhurong находятся толстые слои породы, которые поднимаются к предполагаемой береговой линии под углом 15 градусов, как и древние погребенные береговые линии, обнаруженные на Земле.

Геофизик Майкл Манга отмечает: «Эти структуры не напоминают песчаные дюны. Они не могут быть частью ударного кратера и не выглядят как потоки лавы. Именно тогда мы начали рассматривать идею о существовании океанов на Марсе». Он подчеркивает, что ориентация исследуемых объектов соответствует тому, как могла бы выглядеть старая береговая линия, и их наклон совпадает с ожидаемым. Это дополнительно подтверждает предположение, что продолжительное время на этой территории действительно существовал океан, в котором могла накапливаться песчаная порода, подобная той, что наблюдается на пляжах Земли.

Эти характеристики свидетельствуют о наличии обширного океана, в который впадали реки, приносящие осадки, а также о влиянии волн и приливов. Из этого следует, что на Марсе существовал водный цикл на протяжении миллионов лет, именно столько требуется для формирования подобных отложений на Земле. Такие отложения не формируются на границах озер. «Чем больше водоем, тем сильнее приливы. К тому же это предоставляет больше возможностей для ветра создавать значительные волны. Более выраженные приливы и волны способствуют образованию пляжей», — отметил Манда из ScienceAlert.

У Марса нет земной Луны, которая в значительной мере воздействует на приливы на Земле. И хотя океанские приливы на Марсе могли отличаться от тех, что наблюдаются на Земле, они все же могли существовать. Ветры на Марсе вполне способны порождать поверхностные волны. Это новое открытие укрепляет идеи о возможных условиях, пригодных для жизни на Марсе, и подсказывает места, где нужно искать следы древней жизни на Красной планете.

«Прибрежные зоны, в которых можно найти воду, сушу и атмосферу, представляют собой потенциально подходящие места для жизни. Понимание, где и когда существовали такие условия, поможет нам определить наиболее перспективные области для исследований и правильно интерпретировать другие наблюдения, такие как данные со спутников, — отметил Манга. — Береговые линии являются отличными площадками для поиска следов прошлой жизни, так как считается, что самые ранние формы жизни на Земле появились именно в таких местах, где воздух соприкасался с мелководьем».

Недавнее исследование, проведенное Манганом и его группой, предполагает, что большая часть воды на Марсе, возможно, была поглощена его недрами, где она и находится в настоящее время, вероятно, в виде обширных недоступных резервуаров с жидкостью. Следующим шагом станет более подробное изучение концепции существования океанов на Марсе, а также попытка смоделировать инопланетные волны и приливы.

Хотя Марс холодная, необитаемая планета, там скрывается то, чего никогда не увидеть на Земле. На Марсе есть лишь тонкая, непрочная атмосфера, и большую ее часть (95%) составляет углекислый газ. Когда наступает марсианская зима, CO2 замерзает и образует толстый слой льда на земле в полярных областях. Он лежит в спящем состоянии в течение нескольких месяцев, а потом извергается в виде гейзеров, образуя паукообразные пятна.