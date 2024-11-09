Китайский марсоход Zhurong представил новые доказательства, подтверждающие теорию существования огромного океана на Марсе, включая следы, указывающие на древнюю береговую линию. Zhurong приземлился в 2021 году на равнине Утопия и с тех пор проводит исследования, результаты которых были опубликованы на Scientific Reports.

Ведущий автор исследования Бо Ву из Политехнического университета Гонконга сообщил, что вокруг места посадки марсохода Zhurong были обнаружены различные признаки, указывающие на наличие океана в прошлом. Среди них – «конусообразные углубления, многоугольные впадины и выветренные потоки». Ранее проведенные исследования показывали, что такие конусообразные углубления, напоминающие кратеры, могли возникнуть в результате извержений грязевых вулканов и часто наблюдаются в областях, где когда-то находилась вода или лед. Однако согласно результатам исследования, информация, полученная с марсохода, а также спутниковые данные и анализ, проведенный на Земле, также свидетельствуют о том, что когда-то в этом районе была береговая линия.

По оценкам группы исследователей, океан на Марсе мог образоваться примерно 3,7 млрд лет назад в результате наводнения, которое изменило ландшафт планеты. Затем, по их мнению, океан замерз, сформировав береговую линию, и исчез чуть более 3,4 млрд лет назад. Но для достоверности этих выводов, вероятно, потребуется миссия, целью которой будет доставка образцов марсианского грунта на Землю.

Бенджамин Карденас, ученый из Университета штата Пенсильвания, высказал скептическое мнение относительно нового исследования о возможном существовании марсианского океана. Он заявил, что исследователи недостаточно учли влияние сильного ветра, который мог значительно перемешать отложения и разрушить породы за миллиарды лет. «Мы привыкли считать Марс не очень активным, как Луну, но на самом деле он активен!», — сказал Карденас.

Бо признал, что ветер мог разрушить некоторые камни, но отметил, что столкновения метеоритов могут поднимать на поверхность подземные породы и отложения. Несмотря на спорность общей теории существования океана на Марсе, Карденас начал верить, что на планете действительно был океан. Это открытие могло бы помочь разгадать более масштабную загадку — является ли Земля единственной планетой в Солнечной системе, способной поддерживать жизнь.

По словам Карденаса, многие ученые считают, что жизнь на Земле могла зародиться либо под океаном, где горячие газы и минералы поднимались из недр планеты, либо в небольших приливных бассейнах у границы между водой и воздухом. «Таким образом, наличие океана делает планету более пригодной для жизни», — сказал он.

Новое исследование NASA утверждает, что марсианский лед скрывает водоемы с талой водой, которая способна поддерживать жизнь микроорганизмов. В исследовании объясняется, как солнечный свет может проникать сквозь пыльный лед на Марсе, создавая условия для фотосинтеза, аналогичные криоконитам на Земле. Талые воды, вероятно, находятся в экваториальных широтах планеты.