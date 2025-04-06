Архитекторы и дизайнеры Дэвид Чипперфильд, Даниэль Либескинд, Одри Лардж и Филипп Старк создали погребальные урны для выставки Il Tornitore Matto by Alessi «Последний сосуд» на Миланской неделе дизайна. Наряду с ними Майкл Анастасиадис, Микеле Де Лукки, EOOS, Наото Фукасава, Джулио Якетти и Марио Цай представили на экспозиции урны, которые призваны «переосмыслить концепцию этого предмета».

Глава дизайнерского направления Alessi Альберто Алесси организовал выставку, поскольку хотел исследовать различные виды урн, а также удивить посетителей.

«В конце концов, сосуд — это типология, которая всегда была в центре того, что делает Alessi, — сказал Альберто Алесси. — По сути, весь наш путь был связан с созданием емкостей. Мы создавали их для бесчисленных целей, постоянно стремясь сделать их более красивыми, более совершенными и идеально подходящими для использования по назначению».

По его словам, урна — один из последних сосудов, которые бренд не исследовал за свою 100-летнюю историю.

Дизайнерские урны принимают различные формы, некоторые из них забавные, а другие более мрачные. И Де Лукки, и Фукасава спроектировали сосуды в форме дома, которые обыгрывают идею о том, что они являются последним пристанищем усопшего.

Фукасава создал неглазурованную глиняную конструкцию в виде дома с окнами и центральной дверью — прорезями, через которые виден металлический контейнер с гравировкой.

«Дизайн Фукасавы воплощает суть дома: вместилище воспоминаний, прожитой жизни, — говорят кураторы. — Тактильная, намеренно несовершенная текстура керамической поверхности подчеркивает эту идею».

Де Лукки создал пару урн — одну для людей и одну для домашних животных — из дуба, березы, ясеня и пихты.

Старк разработал пару контрастных урн. Названная «Последнее пятно», его сосуд была описан кураторами как «голый объект, лишенный какой-либо художественной или культурной отсылки». Он состоит из стеклянного куба с выгравированной головой, установленной на металлическом кубе.

Урна Bone to Bone имеет вид металлической кости и яркого цвета подушки. «Филипп Старк рассматривает этот предмет как возвращение к сути, к основе нашего существования, где пересекаются логика и поэзия», — говорят кураторы.

Урна, исполненная Чипперфилдом, представляет собой посеребренный стальной сосуд сплющенной сферической формы. Анастасиадис создал металлическую урну в форме яйца.

EOOS также решила сконструировать металлическую урну. Названная Totem, она может быть разделена на три функциональных сосуда. В противовес металлическим вариантам, Лардж, получивший приз как начинающий дизайнер года на премии Dezeen Awards 2023, создал изделие из розового мрамора.

Названная «Скрытая при жизни», урна Цая была описана как «сдержанный и очень личный предмет». Блестящая емкость, предназначенная для размещения на полке, имеет форму большой книги.

Либескинд спроектировал сосуд под названием Khora. Урна, разработанная как «гармоничная часть современной среды, исследует концепцию бессмертия посредством формы: куба внутри квадрата». При взгляде спереди он кажется двухмерным, но сбоку видно, что куб поддерживается двумя стеклянными панелями.

Наконец, урна Яккетти — это черный контейнер под названием Teardrop. Изделие установлено на мраморном основании.

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Все урны будут выставлены во время Миланской недели дизайна в инсталляции, которая задумана как пространство для размышлений. «Выставка, разработанная студией Яккетти, будет интимной и невесомой, как и подобает природе представленных объектов», — пояснил Альберто Алесси.