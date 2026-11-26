Ученые отправили на Международную космическую станцию (МКС) выращенные в лаборатории миниатюрные модели человеческого мозга. Эксперимент продолжался 40 дней и помог обнаружить изменения в клетках, связанные с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования могут открыть новые возможности для изучения нейродегенеративных заболеваний.

Milad Fakurian, Unsplash

Исследовать болезнь Альцгеймера непросто: она развивается годами, затрагивает множество процессов в мозге и поражает его глубокие структуры. Изучение живой ткани при этом особенно сложно, а мозг умерших людей уже не позволяет наблюдать за развитием заболевания в реальном времени.

Поэтому исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили использовать необычный подход — отправить в космос так называемые органоиды, или «мини-мозги». Это выращенные из человеческих клеток трехмерные структуры, которые воспроизводят некоторые особенности настоящей мозговой ткани.

Для эксперимента ученые создали органоиды с генетическими изменениями, связанными с болезнью Альцгеймера. Для сравнения на Земле оставили здоровые образцы, которые содержались в аналогичных условиях. На борту МКС мини-мозги провели 40 дней в герметичных лабораторных контейнерах при температуре, близкой к температуре человеческого тела.

Космическая среда создает для клеток необычные условия: микрогравитацию, радиационное воздействие, изменения магнитных полей и нарушения биологических ритмов. Все это может усиливать окислительный стресс, повреждать митохондрии и влиять на воспалительные процессы.

Ученые предполагают, что такие условия способны ускорить некоторые клеточные процессы, связанные со старением и нейродегенерацией. Это позволяет изучать изменения, которые в обычных лабораторных условиях могут развиваться значительно дольше.

После возвращения образцов с орбиты исследователи обнаружили в органоидах с признаками болезни Альцгеймера ряд изменений. В частности, в некоторых образцах увеличилось количество бета-амилоида и фосфорилированного белка тау — веществ, накопление которых связано с развитием заболевания.

Кроме того, ученые выявили молекулярные признаки ранних процессов, характерных для болезни Альцгеймера. Похоже, что клетки реагировали на космический стресс, перестраивая внутренние механизмы, в том числе связанные с выработкой энергии.

Исследователи отмечают, что космический полет вызвал согласованные изменения в работе нейронов и молекулярных процессах органоидов. Это может помочь лучше понять, как клетки мозга реагируют на стресс и какие механизмы участвуют в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Пока результаты считаются предварительными. Лабораторные органоиды не могут полностью воспроизвести человеческий мозг, а использованные генетические изменения характерны лишь для небольшой части случаев болезни Альцгеймера.

В дальнейшем ученые планируют усложнить модели: добавить в них микроглию — иммунные клетки мозга, которые участвуют в воспалительных процессах и играют важную роль в развитии заболевания. Это позволит точнее изучать взаимодействие разных типов клеток и изменения, происходящие по мере прогрессирования болезни.

Исследование также может оказаться полезным для космической медицины. Понимание того, как защитить мозг и другие системы организма от воздействия длительных космических полетов, может помочь в поиске новых подходов к лечению заболеваний, связанных со старением и повреждением нервных клеток.

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