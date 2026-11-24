Международная команда исследователей разработала 6986 персонализированных компьютерных моделей мозга людей из 16 стран. Новая технология поможет изучить, как старение, нейродегенеративные заболевания и условия окружающей среды влияют на работу мозга. В перспективе она может открыть новые возможности для поиска причин деменции и разработки методов лечения.

Google Deepmind, Unsplash

Каждая модель создавалась на основе МРТ-сканирования конкретного человека. Ученые использовали полученные снимки, чтобы построить компьютерную модель 90 взаимосвязанных областей мозга. Затем ее настраивали так, чтобы виртуальная активность максимально точно соответствовала сигналам, зафиксированным при сканировании мозга участника в состоянии покоя.

В результате исследователи получили не просто цифровые копии изображений мозга, а модели, позволяющие изучать процессы, которые могут стоять за наблюдаемой нейронной активностью. Например, с их помощью можно оценивать баланс между возбуждением и торможением нейронов, а также отслеживать изменения активности во времени.

По словам авторов работы, каждый такой цифровой двойник становится своего рода виртуальной лабораторией. Исследователи могут менять параметры модели и наблюдать, как эти изменения влияют на работу мозга в целом.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 18 до 100 лет. Анализ показал, что возраст тесно связан с характером колебаний нейронной активности: с тем, насколько регулярно или непредсказуемо меняются сигналы мозга.

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Ученые также сравнили модели здоровых участников с моделями людей с легкими когнитивными нарушениями, болезнью Альцгеймера и лобно-височной дегенерацией. Различия между группами проявлялись сразу по нескольким параметрам: уровню нейронной активности, ее изменчивости и балансу возбуждающих и тормозных сигналов.

Наиболее выраженные общие отклонения от здорового паттерна исследователи обнаружили при лобно-височной дегенерации.

Отдельное внимание команда уделила влиянию окружающей среды. Выяснилось, что показатели работы мозга связаны с рядом социальных и экологических факторов. Среди наиболее заметных — качество воздуха, почвы и воды, а также условия общественной и политической жизни.

Дополнительный анализ выявил взаимосвязи между особенностями работы мозга и индивидуальными обстоятельствами: доступностью медицинской помощи, финансовым положением и опытом, полученным в детстве.

При этом исследователи подчеркивают, что обнаруженные связи не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. Они показывают, какие факторы стоит изучать дальше.

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Главное преимущество технологии заключается в возможности перейти от простого наблюдения за изменениями мозга к изучению механизмов, которые могут их вызывать.

Например, ученые смогут моделировать, как изменение передачи нервных сигналов влияет на общую активность мозга. Для этого в будущие версии моделей планируют добавить данные о рецепторах нейромедиаторов, в том числе глутамата и ГАМК. Эти вещества участвуют в регулировании возбуждения и торможения нейронов.

В перспективе технология также позволит проводить виртуальные эксперименты, оценивая возможные последствия улучшения качества воздуха или повышения доступности медицинской помощи для здоровья мозга.

Авторы исследования уже предоставили код и параметры моделей, чтобы другие научные группы могли воспроизводить результаты и проводить собственные эксперименты.

Создание почти 7000 цифровых двойников — важный шаг к более персонализированному изучению старения мозга и нейродегенеративных заболеваний. Однако пока технология остается исследовательским инструментом, а не готовым способом диагностики или лечения.

Следующая задача ученых — выяснить, способны ли такие модели предсказывать реальные изменения мозга с течением времени и показывать, как он реагирует на медицинские и социальные вмешательства.

Если это удастся подтвердить, цифровые двойники смогут помочь исследователям точнее определять механизмы развития заболеваний, находить перспективные терапевтические мишени и разрабатывать более индивидуальные подходы к сохранению здоровья мозга.

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