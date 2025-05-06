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На нашей коже живет грибок, способный убивать смертоносные бактерии

Ученые из Университета Орегона обнаружили, что дрожжевой грибок Malassezia sympodialis, один из самых распространенных микроорганизмов на здоровой коже человека, может производить жирную кислоту, подавляющую развитие и рост стафилококковой инфекции. Этот грибок, очищая кожу от жира, вырабатывает 10-гидроксипальмитиновую кислоту (10-HP), которая проявляет антимикробные свойства в среде с низким pH, характерной для кожи человека.

Лабораторные эксперименты показали, что обработка различных штаммов Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) дрожжами M. sympodialis приводит к снижению жизнеспособности бактерий более чем в 100 раз всего за два часа. Это открытие имеет огромное значение, учитывая, что инфекции кожи и мягких тканей, вызванные S. aureus, ежегодно приводят примерно к 500 тыс. госпитализаций только в США, а сама бактерия способна развивать устойчивость ко всем существующим классам антибиотиков.

Исследователи отметили, что со временем штаммы S. aureus развивали некоторую устойчивость к 10-HP, причем аналогично тому, как они развивают толерантность к клиническим антибиотикам. Интересно, что другие виды бактерий Staphylococcus, не представляющие такой угрозы как S. aureus, уже выработали похожие механизмы сосуществования с дрожжами M. sympodialis.

Учитывая распространенность Malassezia в микробиоте кожи млекопитающих, исследователи полагают, что они лишь поверхностно коснулись роли этого грибка в формировании микробных взаимодействий. Это открытие может проложить путь к созданию новых подходов в борьбе с опасными супербактериями, ежегодно уносящими жизни более 1 млн людей по всему миру.

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