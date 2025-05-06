Ученые из Университета Орегона обнаружили, что дрожжевой грибок Malassezia sympodialis, один из самых распространенных микроорганизмов на здоровой коже человека, может производить жирную кислоту, подавляющую развитие и рост стафилококковой инфекции. Этот грибок, очищая кожу от жира, вырабатывает 10-гидроксипальмитиновую кислоту (10-HP), которая проявляет антимикробные свойства в среде с низким pH, характерной для кожи человека.

Лабораторные эксперименты показали, что обработка различных штаммов Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) дрожжами M. sympodialis приводит к снижению жизнеспособности бактерий более чем в 100 раз всего за два часа. Это открытие имеет огромное значение, учитывая, что инфекции кожи и мягких тканей, вызванные S. aureus, ежегодно приводят примерно к 500 тыс. госпитализаций только в США, а сама бактерия способна развивать устойчивость ко всем существующим классам антибиотиков.

Исследователи отметили, что со временем штаммы S. aureus развивали некоторую устойчивость к 10-HP, причем аналогично тому, как они развивают толерантность к клиническим антибиотикам. Интересно, что другие виды бактерий Staphylococcus, не представляющие такой угрозы как S. aureus, уже выработали похожие механизмы сосуществования с дрожжами M. sympodialis.

Учитывая распространенность Malassezia в микробиоте кожи млекопитающих, исследователи полагают, что они лишь поверхностно коснулись роли этого грибка в формировании микробных взаимодействий. Это открытие может проложить путь к созданию новых подходов в борьбе с опасными супербактериями, ежегодно уносящими жизни более 1 млн людей по всему миру.